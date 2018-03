HS: Selvitysmies kartoittamaan siirtymistä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan

Hallituspuolue siniset haluaa selvittää, pitäisikö kaikilla olla oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Helsingin Sanomien mukaan sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) nimittää selvitysmiehen kartoittamaan asiaa.

HS:n tietojen mukaan selvitystä alkaa tehdä Työeläkevakuuttajat Telan ekonomisti Mauri Kotamäki. Selvityksen on määrä valmistua syksyllä.

Sinisten riveistä on kyseenalaistettu ansiosidonnaisen nykyjärjestelmä sillä perusteella, että jäsenmaksuilla toimintansa rahoittavat työttömyyskassat maksavat vain pienen osan ansiosidonnaisen kustannuksista.

Asia on arka ammattiyhdistysliikkeelle. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund on korostanut Demokraatti-lehdessä, että valtion suuri maksuosuus ansiosidonnaisesta on "ostettu" historian saatossa esimerkiksi alhaisilla palkankorotuksilla.