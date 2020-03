HS: Suomen suurlähettiläät Yhdysvalloissa ja Venäjällä vaihtumassa

Suomi on vaihtamassa suurlähettiläänsä Yhdysvalloissa ja Venäjällä, kertoo Helsingin Sanomat.

HS:n tietojen mukaan Suomen Venäjän-suurlähettiläästä Mikko Hautalasta tulee uusi Yhdysvaltain-suurlähettiläs. Moskovaan on puolestaan lähtemässä ulkoministeriön virkamies Antti Helanterä.

Helanterä työskentelee parhaillaan ulkoministeriössä arktisen yhteistyön tehtävissä Pohjoisen Euroopan yksikössä. Hän on HS:n mukaan aiemmin työskennellyt muun muassa Moskovan-lähetystön lähetystöneuvoksena.

Ulkoministeriön henkilöstöjohtaja Jyri Järviaho ei vahvista henkilövalintoja STT:lle.

– Nimitysprosessit näihin tehtäviin ovat menossa, mutta sen enempää en voi sanoa, hän kommentoi.

Järviaho ei osaa arvioida, missä aikataulussa uudet nimitykset etenevät. Asia tulee julkiseksi vasta, kun se on esitelty presidentti Sauli Niinistölle ja hän on tehnyt asiassa päätöksensä.

Henkilöstöjohtajan mukaan uudet nimitysprosessit ovat osa ulkoministeriön normaalia tehtävänkiertoa. Washingtonissa nykyinen suurlähettiläs on Kirsti Kauppi, joka on toiminut tehtävässä syyskuusta 2015 alkaen. Vuonna 1983 työnsä ulkoministeriössä aloittanut Kauppi on aiemmin työskennellyt muun muassa useissa Suomen suurlähetystöissä.

– Hän tulee olleeksi Washingtonissa viisi vuotta. Se on jo pitkä aika. Meillä normaali kausi on neljä vuotta, Järviaho sanoo.