HS: Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimus mahdollisesti valmistumassa jo tänään

Työmarkkinoiden suurliittojen eli ammattiliitto Teollisuusliiton ja työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut ratkeavat mahdollisesti tänään, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan osapuolten neuvottelukunnat kokoontuvat kello 15.

Neuvottelut ovat jatkuneet koko syksyn. HS:n tietojen mukaan liitot neuvottelet tänään sillä asenteella, että tänä iltana tai yönä sopimus saattaa syntyä. Varmaa tämä ei kuitenkaan ole.

Keskeisten teollisuusliittojen sopimuksen syntyä ja yksityiskohtia seurataan erityisellä mielenkiinnolla, koska sen ennakoidaan paaluttavan esimerkiksi palkankorotusten yleisen tason. Myös paljon erimielisyyttä aiheuttaneiden kiky-tuntien ratkaisua seurataan muissa liitoissa tarkasti.

Teollisuusliiton teknologiasektorin aloilla on ollut voimassa ylityökielto, jonka on määrä päättyä tänään sunnuntaina. HS:n mukaan on todennäköistä, että Teollisuusliitto julistaa työtaisteluja vauhdittaakseen neuvotteluja, mikäli sopimusta ei tänään synny.

Alan työehtosopimus umpeutui lokakuun lopussa.