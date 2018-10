HS: Ylioppilastutkinnossa jatkossa viisi pakollista koetta

Ylioppilaskokeessa saattaa olla jatkossa viisi pakollista koetta nykyisen neljän pakollisen sijasta, kertoo Helsingin Sanomat omiin lähteisiinsä perustuen.

Ylioppilaskokeesta tulisi näin nykyistä vaativampi. Lehden mukaan äidinkieli ja kirjallisuus olisi edelleen ainoa kaikille pakollinen koe. Lisäksi opiskelijan tulisi valita vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Viidennen suoritettavan kokeen kokelas saisi päättää itse.

Ehdotettu uusi koerakenne koskisi niitä kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen kevään 2021 tutkintokerralla tai sen jälkeen.

Helsingin Sanomien mukaan esitys liittyy uuteen, jo voimassa olevaan lukiolakiin. Ylioppilastutkintoa koskeva lakiluonnos julkistettiin vasta kesällä, ja lausunnot siitä on saatu syksyn mittaan. Ylioppilastutkintoa koskevan lain valmistelu on viivästynyt, mutta se on määrä antaa eduskunnalle vielä marraskuussa.