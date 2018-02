HS-gallup: Kokoomus yhä suosituin, keskustan kannatus elpynyt hieman

Kokoomus on yhä Suomen suosituin puolue, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Kokoomusta kannattaa 21,7 prosenttia vastaajista. Toisena jatkaa SDP 19 prosentin kannatuksella. Kummankin puolueen kannatus on pysynyt liki ennallaan.

Kolmantena olevan pääministeripuolue keskustan kannatus on kasvanut hieman ja on nyt 16,3 prosenttia. Edellisessä HS-gallupissa tammikuun lopulla se oli 15,6 prosenttia. Keskustan kasvu on helmikuun HS-gallupin suurinta, mutta pysyy sekin silti virhemarginaalin sisällä.

Yksittäinen muutos edelliseen mittaukseen verrattuna on vihreiden kannatuksen heikkeneminen noin prosenttiyksiköllä 14,4 prosenttiin. Tämäkin muutos mahtuu virhemarginaaliin.