HS-gallup: Perussuomalaiset jatkaa selvästi suosituimpana puolueena

Oppositiopuolue perussuomalaiset on yhä selvästi suosituin puolue, kertoo Helsingin Sanomien gallup. Perussuomalaisten kannatus on pudonnut 0,7 prosenttiyksikköä ja on nyt tasan 20 prosenttia. Jussi Halla-ahon johtaman puolueen etumatka on kuitenkin yli kaksi prosenttiyksikköä.

Muutokset kannatuksessa ovat heinäkuuhun verrattuna pieniä. Sekä kokoomus että pääministeripuolue SDP kasvattivat kannatustaan 0,7 prosenttiyksiköllä ja ovat nyt kakkos- ja kolmossijoilla 17,4:ssä ja 17,2 prosentissa. 0,7:ää prosenttiyksikköä suurempaa kannatusmuutosta ei millään puolueella nähty.

Vihreät jatkaa nelossijalla ja keskusta viidentenä. Vihreitä äänestäisi 13,7 ja keskustaa 12,1 prosenttia vastaajista.

Vasemmistoliiton kannatus on 8,3 prosenttia. RKP on 4,4:ssä, kristillisdemokraatit 3,8:ssa ja Liike Nyt 1 prosentissa.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen suosiossa ei ole gallupin perusteella tapahtunut suuria muutoksia kesän aikana. Viiden hallituspuolueen yhteiskannatus oli nyt yhteensä 55,7 prosenttia, kun se kesäkuun gallupissa oli 56,1 prosenttia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja siihen haastateltiin 29. heinäkuuta–23. elokuuta puhelimitse yli 2 200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmilla puolueille 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.