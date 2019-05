HS-gallup: Perussuomalaiset kiilasi suosituimmaksi puolueeksi, hallitustunnustelija SDP vasta kolmantena

Perussuomalaiset on noussut eduskuntavaalien jälkeen suosituimmaksi puolueeksi, kertoo Helsingin Sanomien kannatusmittaus. Perussuomalaisten kannatus on sen mukaan nyt 18,7 prosenttia.

Vaalit täpärästi voittanut hallitustunnustelija SDP on gallupin mukaan pudonnut kolmanneksi 16,9 prosentin kannatuksella. Toiseksi suurimmaksi on noussut kokoomus 17,1 prosentin kannatuksella.

Eduskuntavaaleissa kolmen kärkipuolueen kannatuserot jäivät erittäin pieniksi. SDP:n kannatus oli 17,7 prosenttia ja se sai eduskuntaan 40 paikkaa. Niskaan hengitti perussuomalaiset 39 paikalla ja 17,5 prosentin kannatuksella. Kolmannelle sijalle yltänyt kokoomus sai 38 paikkaa 17 prosentin kannatuksella.

Hallitustunnustelija, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on tavannut sunnuntaina ja maanantaina puolueiden edustajia. Hän on aiemmin sanonut uskovansa, että hallitusneuvottelujen kokoonpano selviää tiistai-iltaan mennessä.

Aineisto tavanomaista pienempi

Tuoreessa gallupissa vihreät on kiilannut keskustan ohi neljännelle sijalle 12,8 prosentin kannatuksella. Vihreät on nostanut kannatustaan vaalituloksesta, kun taas keskustan laskusuunta jatkuu edelleen. Edellisen pääministeripuolueen kannatus on nyt 12,7 prosenttia, kun se vaaleissa oli 13,8 prosenttia.

Tutkimusaineiston keruu alkoi heti vaalien jälkeisenä maanantaina ja päättyi viime viikolla. Virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.