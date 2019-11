HS-gallup: Perussuomalaisten kannatus noussut yli 22 prosenttiin, ero seuraavaan viisi prosenttiyksikköä

Perussuomalaiset on kasvattanut asemaansa suosituimpana puolueena, kertoo Helsingin Sanomien kannatusmittaus.

Suomalaisista yli 22,4 prosenttia äänestäisi perussuomalaisia, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Sen kannatus on noussut noin kaksi prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

Toiseksi suosituimpana on kokoomus noin viiden prosenttiyksikön päässä runsaan 17 prosentin kannatuksella. Pääministeripuolue SDP on pudonnut kolmanneksi runsaan 15 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus on laskenut noin kaksi prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta, jolloin se oli tasoissa kokoomuksen kanssa.

Perussuomalaisten ja SDP:n kannatusmuutokset ovat samansuuntaisia kuin Ylen gallupissa, joka julkaistiin kuun alussa.

Vihreät jatkaa neljäntenä

Muiden puolueiden suosiojärjestys ei ole muuttunut.

Vihreät jatkaa HS:n kyselyssä neljäntenä noin 13 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus on laskenut vajaan prosenttiyksikön lokakuun mittauksesta. Viides on keskusta vajaan 12 prosentin kannatuksella ja puolen prosenttiyksikön pudotuksella.

Vasemmistoliittoa äänestäisi noin kahdeksan prosenttia suomalaisista, RKP:tä runsaat neljä ja kristillisdemokraatteja hieman alle neljä prosenttia. Liike Nytin kannatus oli runsaat puolitoista prosenttia.

Vastaajista 26 prosenttia ei osannut tai halunnut kertoa puoluekantaansa tai jättäisi äänestämättä.

RKP oli hallituspuolueista ainoa, jonka kannatus ei ollut laskenut edelliskyselystä. Puolueen kannatus pysyi viime mittauksesta ennallaan.