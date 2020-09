HS:n tiedot: Matkustaja voisi vapautua karanteenisuosituksesta kahdella koronatestillä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on etsinyt ratkaisua matkustusrajoituksiin. Helsingin Sanomien tietojen mukaan käsittelyssä on luonnos, jonka mukaan matkustaja vapautuisi kahden viikon karanteenisuosituksesta, jos hänellä on näyttää lähtömaasta annettu negatiivinen tulos koronavirustestistä. Lisäksi matkustajan pitäisi ottaa vielä Suomessa toinen testi.

HS:n mukaan esillä on myös ehdotus, että korkeintaan kolmen päivän työmatkalle tulevalle riittäisi lähtömaassa otettu testi. Lisäksi työmatkalle tulevan pitäisi tehdä töitä karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Hallitus neuvottelee matkustusrajoituksista ja Lapin matkailun tilanteesta keskiviikkona. Jo aiemmin on kerrottu, että tarkoituksena on, että negatiivisten koronatestitulosten avulla voitaisiin matkustaa ilman pitkäaikaisia karanteeneja.

Lapin matkailuyrittäjät jännittävät joulusesongin kohtaloa

Matkailuyrittäjien epävarmuus on kasvanut talvikauden lähestyessä. Yrittäjät ovat vaatineet nopeita päätöksiä, jotta esimerkiksi brittituristien joulumatkat Lappiin pystyttäisiin turvaamaan.

Pääministeri Marinin mukaan päätökset matkailun sujuvoittamisesta ehtivät helpottamaan Lapin matkailun tilannetta.

– Siellä tällä hetkellä tietenkin varauksia tehdään, mutta meillä on nyt näkymä siihen, miten matkailua voidaan helpottaa niin, että samalla kuitenkin varmistetaan sen turvallisuus. Joulusesonkihan siellä on se iso kysymys, ja siihen pyrimme vastaamaan, Marin sanoi viime viikolla saapuessaan hallituksen neuvotteluihin koronastrategiasta.

Marinin mukaan tarkoituksena on, että uudenlainen terveysturvallinen matkustamisen malli olisi käytössä kenties jo lokakuun puolella.