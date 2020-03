HUSin Meilahden sairaalan sydänkirurgilla koronavirustartunta – altistuneet asetettu kotikaranteeniin

HUSin Meilahden sairaalassa työskentelevällä sydänkirurgilla todettiin koronavirustartunta eilen, HUS tiedottaa.

Tartunnan saanut palasi matkalta Itävallasta Tirolin alueelta sunnuntaina. Hänen oireensa alkoivat maanantaina työpäivän aikana. THL julisti Itävallan Tirolin epidemia-alueeksi maanantaina klo 16.02. Henkilö ei ole ollut enää tiistaina tai sen jälkeen töissä.

Tartunnan saaneen kontaktit on selvitetty. Tartunnalle on altistunut 28 henkilökunnan jäsentä, joista 15 on lääkäreitä, 13 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Heidät kaikki on asetettu kotikaranteeniin. Lisäksi kuusi potilasta ja heidän omaistaan on altistunut tartunnalle. Osa heistä on sairaalassa, osa kotona. Heihin ollaan yhteydessä.

Altistukset kohdistuvat pääosin HUSin sydänkirurgiaan. Puolet HUSin aikuisten sydänkirurgeista on kotikaranteenissa.

– Keskitymme turvaamaan kiireellisten potilaiden hoidon. Joudumme perumaan ainakin tältä ja ensi viikolta suunniteltuja toimenpiteitä, sanoo toimialajohtaja Antti Vento HUSin Sydän- ja keuhkokeskuksesta.

Tämänhetkisen tiedon mukaan kiireellinen toiminta pystytään turvaamaan. Varmuuden vuoksi HUSista on oltu yhteydessä Turun, Tampereen ja Kuopion yliopistollisiin sairaaloihin ja selvitetty mahdollisuutta ohjata potilaita heille hoitoon.

– Olemme edelleen epidemian rajaamisvaiheessa ja tämän vuoksi pyrimme tehokkaasti katkaisemaan tartuntaketjun tässäkin tapauksessa, sanoo ylilääkäri Asko Järvinen.

– Tämän tapauksen kohdalla kyse oli tunneista, kun Tirol julkistettiin epidemia-alueeksi vasta maanantai-iltana, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

HUSissa oli todettu keskiviikkoon mennessä yhteensä 46 koronavirustartuntaa. Tähän mennessä todetut tartunnat kaikki liittyvät matkailuun epidemia-alueille tai kontaktiin tartunnan saaneen kanssa. Tartuntaketjujen jäljitystyötä jatketaan edelleen, vaikka työ on muuttunut vaikeaksi.