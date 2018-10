Haapamäen terveysasema muuntuu monitoimitaloksi – kyläyhdistys pelasti kiinteistön

Keuruun kaupunginhallitus päätti maanantaina myydä Haapamäen entisen terveysaseman Haapamäen kyläyhdistykselle 500 eurolla.

Yhdistys on ollut kesäkuusta lähtien vuokralaisena osassa taloa ja järjestänyt päiväkeskuspalveluja. Jatkossa se pyrkii tuomaan tarjolle monenlaista muutakin toimintaa.

Lääkärintien varressa oleva, vuonna 1949 rakennettu terveysasema jäi tyhjilleen, kun lääkäri- ja neuvolapalvelut siirtyivät kesällä 2017 Haapamäen yhtenäiskoulun yhteyteen kunnostettuihin tiloihin. Lakkautettu terveysasema päätyi kaupunginhallituksen viime keväänä hyväksymälle purettavien rakennusten listalle.

Kyläyhdistys ilmaisi elokuussa halunsa ostaa käytöstä poistetun rakennuksen. Valmistelussa päädyttiin siihen, että huoneistopinta-alaltaan lähes 500-neliöinen talo myydään ja sen tontista tehdään 25 vuoden vuokrasopimus. Hallitus totesi, ettei kaupunki sitoudu korjaamaan yhdistyksen rakennuksessa toteamia puutteita.

– Heti, kun saamme avaimet koko taloon, teemme pientä remonttia ruokalan avaamiseksi, kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mauri Koskela.

Tarkoituksena on hänen mukaansa myös laajentaa päiväkeskustoimintaa, ryhtyä tarjoamaan ateriapalveluita esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa oleville ja lähialueen eläkeläisille, avata kahvila ja perustaa puutyöpaja. Neliöitä on niin paljon, että osa niistä – vaikkapa yläkerran tilat – voitaisiin vuokrata ulkopuolisille.

– Kaikki tehdään vapaaehtoisvoimin, joten isoihin korjaustoimiin emme voi heti ryhtyä. Talo on kuitenkin tärkeä kylälle jo sosiaalisen kanssakäymisenkin takia. Tarkoitus on, että toimintaa on tarjolla jopa joulunpyhinä.

Koskela ynnää kyläyhdistyksen toimijarinkiin kuuluvan kymmenkunta vapaaehtoista. Tuloja ei hänen mukaansa ole tarkoitus hankkia enempää kuin mitä kiinteistökulujen kattamiseen tarvitaan.