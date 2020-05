Haatainen esitteli hallituksen ravintolatuen: rahaa luvassa noin 120 miljoonaa euroa – alan etujärjestö vaatii eduskuntaa kolminkertaistamaan potin

Hallitus tukee koronaepidemian vuoksi suljettuja ravintoloita noin 123 miljoonan euron arvoisella tukipaketilla.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) esitteli tukipaketin keskiviikkoiltana. Ravintolatuki on kaksiosainen: toinen osa auttaa työllistämään ja toinen kohdistuu juokseviin kustannuksiin.

Työllistämistuen osuus tukipaketista on 40 miljoonaa euroa, jos 40 000 työntekijää työllistyy sen avulla uudelleen. Juoksevien kulujen tukemiseen on varattu 83 miljoonaa euroa.

– Luku täsmentyy, kun maksatus tehdään, mutta tämä on pohja-arvio, Haatainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Suuri osa ravintola-alalla työskentelevistä ihmisistä on ollut koronavirusepidemiasta johtuen lomautettuna. Nyt, kun koronarajoituksia aletaan hiljalleen purkaa, on samalla tärkeää varmistaa se, että yrityksillä on nyt myös kykyä työllistää toiminnan käynnistyessä uudelleen.

Haataisen mukaan ravintolatuen pykäliä viilataan yhä. Tavoite on antaa esitys torstaina, mutta esityksen antaminen saattaa ministerin mukaan myös siirtyä perjantaille.

Ravintolat sulkivat ovensa 4. huhtikuuta alkaen. Eduskunta velvoitti päätöksen yhteydessä hallitusta korvaamaan toiminnan rajoittamisesta aiheutuvat menetykset. Tukipakettia on julkisuudessa tämän jälkeen ehditty vaatia moneen kertaan.

"Ei vienyt kauaa"

Haatainen vastasi tiedotustilaisuudessa myös valmistelunopeuteen liittyvään kritiikkiin. Ministerin mukaan työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet ovat yhdessä valtiovarainministeriön kanssa työskennelleet esityksen parissa taukoamatta, mutta se ei ole ollut "lakiteknisesti helpoimmasta päästä". Myös tuen käytännön toteuttaminen on vaatinut pohdintaa.

– Tällaisia esityksiä ei nimittäin ole Suomessa aiemmin tehty, ministeri sanoi.

Pitkään politiikassa mukana ollut Haatainen arvioi, että tavallisesti näin suuri uudistus olisi voinut viedä vuoden. Nyt se hoitui kuudessa viikossa.

– Minusta tämä ei vienyt kauaa. Mutta tietysti tässä asiakokonaisuudessa on ollut monta yksityiskohtaa, joista meidän on ollut pakko keskustella valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa.

Osa tuesta automaattista verotietojen perusteella

Työntekijätuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Edellytyksenä tuelle on, että työntekijälle maksettu palkkasumma kolmen kuukauden ajalta rajoituksen päättymisen jälkeen on yhteensä vähintään 2 500 euroa.

– Näin yrityksen ei ole pakko avata liikettä välittömästi rajoituksen poistuttua, jos se ei ole vielä liiketaloudellisesti kannattavaa, Haatainen sanoi.

Tuki myönnetään hakemuksesta, ja sitä voidaan myöntää enimmillään 800 henkilöstä.

Juoksevia kustannuksia kattava tuki määräytyy sen perusteella, kuinka paljon yrityksen myynti on pienentynyt huhtikuussa verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys on 15 prosenttia myynnin laskusta. Hyvitys voi olla enimmillään 500 000 euroa, mutta Haataisen mukaan se vaihtelee merkittävästi ravintolakohtaisesti, koska tuki määräytyy toiminnan laajuuden mukaan.

Haatainen korosti, että juoksevien kustannusten tuella kompensoidaan vain niitä kustannuksia, joita ei ole voitu sopeuttaa. Tuella ei esimerkiksi korvata ainehankintoja, palkkakuluja tai investointeja. Hyvitystä on mahdollista saada ravintolarajoitusten voimassaolopäiviltä.

Kiinteiden kustannusten hyvitys myönnetään pääosin ilman hakemuksia kahdessa erässä, joista toinen on tarkoitus maksaa mahdollisimman pian. Automaattisesti maksettavan tuen pohjana ovat Verohallinnolta saatavat arvonlisäverotiedot. Tuki voidaan arviolta maksaa parin viikon sisällä lain vahvistamisesta.

– Hyvitys suoritetaan vain niille yrityksille, jotka ovat maksaneet veronsa, ministeri sanoi automaattisesta tuesta.

Yrityksen saamat muut tuet voivat vaikuttaa tukien määrään. Hyvityksen määrästä vähennetään ely-keskuksilta ja Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.

Etujärjestö vaatii kolminkertaista summaa

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa arvosteli tukipakettia tuoreeltaan. Yhdistys on halunnut lähes kolme kertaa suurempaa tukea alalle ja vaatii aiemman toiveensa mukaisesti, että eduskunta kohottaa korvauksen 350 miljoonaan euroon.

– Hallituksen esittämä korvaus ei riitä pelastamaan ravintoloita ja työpaikkoja, järjestö kirjoittaa tiedotteessaan.

Juoksevien kustannusten tukeen sisältyy leikkuri, jota MaRa myös kritisoi. Yrityksille, joilla tammi–helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa, hyvityksen määrä on miljoonan ylittävältä osalta 5 prosenttia.

– Leikkuri on epäoikeudenmukainen ravintoloiden sisäisen kilpailutilanteen reiluuden näkökulmasta, MaRa moittii.

Palvelualojen ammattiliitto PAM taas kiittelee hallituksen mallia ja toivoo, että tukipaketti riittää säilyttämään alan työpaikat ja yritykset.

– Hallitus on pyrkinyt tekemään huolellista työtä ja olemme kiitollisia, että tuki vihdoin saadaan käyttöön, sillä se on alan kannalta välttämätön. Toivomme tuen lopullisen toimeenpanon tapahtuvan ripeästi ja ongelmitta, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

Rönni-Sällisen mukaan hallituksen on kuitenkin valmistauduttava myös siihen, ettei tuki tällaisenaan välttämättä riitä, jos hakijoiden määrä ja kulut kasvavat arvioitua suuremmiksi.

Myös Suomen Yrittäjät arvioi, että tuki voi jäädä monelle liian pieneksi, jotta yritys selviäisi koronakriisin yli.

– On tärkeää, että hallitus kertoo mahdollisimman pian, miten ravintoloita ja kahviloita päästään avaamaan kesäkuussa, muistutti Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Muiden tukien valmistelu yhä kesken

Muu yritystukien valmistelu oli keskiviikkona yhä kesken. Niihin liittyy tiettävästi paljon yksityiskohtia, jotka virkamiesten on käytävä vielä läpi ennen kuin hallitus voi linjata aiheesta. STT:n tietojen mukaan hallituksen pöydälle halutaan viedä niin kypsä esitys, että se varmasti on toteuttamiskelpoinen. Vastaavaa tukimuotoa ei ole ennen ollut.

Valmistelussa oleva uudenlainen yleistuki pohjautuu työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtaman työryhmän ehdotukseen. Mallissa yrityksille korvattaisiin suorana tukena osa niiden kiinteistä kuluista ja henkilöstökuluista sen perusteella, miten ne ovat menettäneet liikevaihtoa koronaepidemian vuoksi. Helsingin Sanomien mukaan kyse on satojen miljoonien eurojen ”yleistuesta”, jota maksettaisiin koronavirusepidemian runtelemille yrityksille toimialasta riippumatta. Tarvittavat tiedot saataisiin verottajalta.

Tukea on määrä myöntää sellaisille yrityksille, joiden liikevaihto on supistunut koronaviruskriisin aikana merkittävästi

STT:n tietojen mukaan mahdollista yleistukea soviteltaisiin yhteen Business Finlandin ja ely-keskusten jo olemassa olevien kehittämistukien kanssa. Niissä on sisällä suuri määrä hakemuksia, jotka ainakin tulisi vielä käsitellä samalla tavalla kuin aiemmatkin.

Raportti määrä viimeistellä torstaina

Vihriälän mukaan työryhmän koko raportti julkistetaan perjantaina, ja siitä järjestetään tiedotustilaisuus tällä tietoa kello 10. Hänen mukaansa yritystuki on vain pieni osa kokonaisuutta.

– Siitä on tehty sellainen väliraportti, joka annettiin jo joitakin viikkoja sitten valtiovarainministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. Tähän sitä on vähän päivitetty ja pikkuisen muokattu, otettu tiettyjä uusia kysymyksiä esille, Vihriälä sanoi STT:lle keskiviikkona.

Hän ei osannut sanoa, kuullaanko yritystuesta perjantaina myös hallituksen linjauksia. Aiemmin julkisuudessa oli tieto, että hallituksen olisi ollut määrä neuvotella yritystuesta jo keskiviikkona.

Yritystuen lisäksi työryhmän raportissa käsitellään strategiaa rajoituksista irrottautumiseksi ja keinoja kriisiä seuraavasta taloudellisesta tilanteesta selviämiseksi. Vihriälän mukaan raportti on määrä viimeistellä torstaina.