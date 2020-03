Haavisto: Muutama tuhat suomalaista matkailijaa on palaamassa tai etsimässä paluuta Suomeen, kotiutuslentoja huomenna

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan muutama tuhatta suomalaista matkailijaa on tällä hetkellä palaamassa Suomeen tai etsimässä paluuta kotimaahan.

Haaviston mukaan ensimmäiset ministeriön järjestämät kotiutuslennot lennetään perjantaina Kyprokselta ja Portugalista. Matkustajien on maksettava lennot itse, mutta valtio tukee järjestämällä erityisiä kotiutuslentoja.

– Pyrimme siihen, että lennot ovat kohtuuhintaisia, Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa aamupäivällä.

Hän kehottaa kotiin palaavia matkustajia pysymään ensin 14 päivää karanteenissa, välttämään julkisia liikennevälineitä lentokentältä kotiin matkustamisessa ja ilmoittamaan omaisille paluustaan kotimaahan, mutta välttämään fyysistä kontaktia.

Haavisto kannustaa tekemään matkustusilmoituksen

Haaviston mukaan ulkomailla on tällä hetkellä noin 41 000 matkustusilmoituksen tehnyttä. Heistä noin puolet on matkailijoita.

Eniten matkustusilmoituksen tehneitä on Espanjassa, yli 7 000. Yhdysvalloissa ja Thaimaassa on yli 3 000 matkustusilmoituksen tehnyttä. Haaviston mukaan luvut ovat suuntaa-antavia, koska kaikki eivät tee matkustusilmoitusta tai peru sitä kotimaahan palattuaan.

Haaviston mukaan ulkoministeriössä kartoitetaan muun muassa tuettujen kotiutuslentojen tarvetta matkustusilmoitusten perusteella.

– Jos joku ei ole sitä vielä tehnyt, niin nyt on aivan viimeinen hetki.

"Ulkosuomalaisten ei kannata paniikissa pyrkiä Suomeen"

Ulkoministeri painottaa, että sellaisten suomalaisten, joilla on pysyvä asunto jossain toisessa maassa, ei kannata nyt paniikissa lähteä kohti Suomea.

– Ulkosuomalaisilla, jotka ovat maailmalla hyvissä olosuhteissa ja joilla on terveydenhuolto ja asuminen siellä taattu, on varmasti parhaat olot juuri siellä, missä he ovat. Pyrimme auttamaan sellaisia matkailijoita, joilla on esimerkiksi hotellit suljettu tai lentoyhtiö perunut lennon.

Kaupalliset lennot edelleen ensisijainen tapa palata

Kaupalliset lennot ovat edelleen ensisijainen tapa tulla Suomeen. Haaviston mukaan esimerkiksi Finnair lentää vielä monista Euroopan kohteista Suomeen.

– Ulkoministeriö voi järjestää tuettuja lentoja matkailijoille, jotka ovat erikoistilanteessa. Osallistujat maksavat oman matkansa, ja valtio tukee järjestämällä lennon. Tätä tarvetta tuettujen lentojen järjestämiselle arvioidaan päivittäin.

Haaviston mukaan, esimerkiksi Kyproksella olevien suomalaisten paluulento oli siirretty syksyyn, ja siksi he olivat tuetun lennon tarpeessa.