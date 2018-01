Haavisto: Presidenttinä olisin pyytänyt arvioita aktiivimallin laillisuudesta ennen allekirjoittamista

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto sanoo Twitterissä, että jos aktiivimalli olisi tullut hänelle presidenttinä allekirjoitettavaksi, hän olisi pyytänyt vielä juridista arviota sen laillisuudesta.

– Jos siitä (lainmukaisuudesta) olisi ollut epäilyjä, olisin pyrkinyt käymään uudestaan keskusteluja hallituksen kanssa siitä, onko tämä kaikilta osilta lainmukainen, Haavisto sanoo tviittaamallaan videolla.

Lain mukaan presidentti voi ennen lakien vahvistamista pyytää lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hän ei kuitenkaan voi estää lakien voimaan tuloa.

Jos presidentti ei vahvista lakia, se palautuu uudelleen eduskuntaan, joka voi hyväksyä tai hylätä sen. Näin hyväksytty laki tulee voimaan ilman presidentin vahvistusta.

Haavisto sanoo videolla pitävänsä aktiivimallia epäonnistuneena ja äänestäneensä eduskunnassa sitä vastaan.

– Siitä kritisoitiin paljon hallitusta, mutta valitettavasti se kritiikki ei mennyt perille. Nyt kun laki on sitten säädetty, nämä epäkohdat näkyvät paljon selvemmin.

Aktiivimalli on herättänyt paljon kritiikkiä muun muassa oppositiolta ja palkansaajakeskusjärjestö SAK:lta. Lain kumoamiseen pyrkivä kansalaisaloite on kerännyt yli 120 000 allekirjoitusta, ja se etenee eduskunnan käsittelyyn.

Presidentti Niinistö vahvisti lain

Aktiivimalli tuli voimaan tämän vuoden alussa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti lain aivan viime vuoden lopulla. Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole tehnyt vähintään 18 tuntia palkkatyötä, tienannut yrittäjänä 241:tä euroa tai osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä.

Eduskunta edellytti lausumassaan, että uudistuksen vaikutuksia pitää seurata ja tarvittaessa aktiivisuusehdon keinoja on laajennettava.

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokkaana toiselle kaudelle pyrkivä Niinistö on kertonut kannattavansa aktiivimallia, jos jokaisella työttömällä on mahdollisuus täyttää sen vaatimukset. Hän sanoi keskiviikkona Ylen ja Kalevan yhteisessä presidentinvaalitentissä, että eduskunnan lausuma tähtää siihen, että aktiivisuusehto on mahdollista täyttää kaikkialla Suomessa.

Niinistön mukaan aktiivimalli ei syvennä kansan kahtiajakoa, jos jokaiselle turvataan mahdollisuus täyttää aktiivisuusvelvoite. Hän sanoi yleisemmällä tasolla, että työvoimapulan ja työttömyyden ratkaisemiseksi on tehtävä toimenpiteitä.

– Meillä on sellainen erikoinen ongelma, että puuttuu työvoimaa tuolta ja toisaalla on runsasta työttömyyttä, kaiken lisäksi nuorten keskuudessa. Hyväksymmekö tällaisen tilanteen, onko se normaalia? Vastaus on väistämättä, että ei ole, Niinistö sanoi.