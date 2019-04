Haavisto: Vihreät valmiina hallitusneuvotteluihin, kunhan ilmasto, koulutus ja eriarvoisuus otetaan vakavasti

Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan vihreät haluaa osallistua hallitusneuvotteluihin, mutta ilmasto-, koulutus-, ja eriarvoisuusasiat on otettava niissä vakavasti. Lisäksi on tärkeää, että Euroopan unionin kehitykseen ja ihmisoikeuskysymyksiin suhtaudutaan myönteisesti.

Vihreät lähtee siitä, että SDP:n Antti Rinne aloittaa hallitustunnustelut ja että niihin lähdetään puhtaalta pöydältä.

Haaviston mukaan on vaikea sanoa, tekeekö keskustan Juha Sipilän lähtö puheenjohtajan paikalta keskustasta mieluisamman hallituskumppanin vihreille. Hänestä tämä riippuu siitä, mitä tulee nykylinjan tilalle. Haaviston mukaan leikkaukset koulutukseen, luonnonsuojeluun ja kehitysyhteistyöhön ovat asioita, joista Sipilä kantaa vastuuta.

– Saattaa helpottaa, jos siellä tulee toisenlaisia arvoja ja painotuksia, hän totesi tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Haaviston mukaan vihreiden tulevassa eduskuntaryhmän ja valtuuston yhteiskokouksessa mietitään tarkemmin konkreettisia linjauksia ja kuullaan uusien kansanedustajien näkemyksiä. Vihreiden 20 kansanedustajasta peräti 14 on uusia. Ilmastoasioissa on vihreille olennaista ainakin uskottavan ilmasto-ohjelman luominen Suomelle ja se, mikä on kunnianhimon taso ilmastoasioissa Euroopassa. Haaviston mukaan vielä ei ole aika keskustella hiilitonneista.

– Koulutuksessa resursseja tarvitaan kaikilla koulutusasteilla, mutta vaalikeskustelun perusteella ennen kaikkea toisen asteen koulutuksen tilanne nousi vahvasti esille sekä ammattikoulujen että lukioiden osalta.

Myös pudonneiden nuorten tilanteeseen pitäisi Haaviston mukaan löytyä ratkaisuja.

Haavisto ei nimeä suosikkeja hallituskumppaneiksi, mutta toteaa, että perussuomalaisten kanssa vihreillä voisi tulla vaikeaa.

– Vaalitenttien ja keskustelujen pohjalta näkyy, että perussuomalaisten arvopohjassa on eroja vihreiden näkemysten kanssa, ja ne saattavat olla vaikeammat sovittaa yhteen kuin jotkut muut. Ne saattavat olla mahdottomia sovittaa yhteen.

Haavisto arvelee, että vähemmistöhallitus voisi olla mahdollinen vasta silloin, jos enemmistöhallitusta ei saada aikaiseksi.

Neuvottelujen takaraja EU-puheenjohtajuuden alussa

Vihreiden puheenjohtaja katsoo, että takaraja hallitusneuvotteluissa on Euroopan unionin puheenjohtajuuskauden alussa. Kausi alkaa heinäkuussa. Haavisto uskoo suomalaisten olevan niin tunnollista porukkaa, että puheenjohtajuus tahdotaan hoitaa hyvin ja hallitus pyritään saamaan kokoon hyvissä ajoin sitä ennen.

Haavisto toisti tiedotustilaisuudessa jo aiemmin kertomansa näkemyksen, ettei ole ehdolla puolueensa tulevaksi puheenjohtajaksi. Hän totesi, ettei vielä näe, mikä oma paikka tulevaisuudessa on.

– Pysyn siinä, mitä marraskuussa ilmoitin, tämän hoidan ja kesäkuussa tulevat uudet ihmiset vetämään vihreitä. Varmasti hyviä ehdokkaita tulee puheenjohtajakisaan.