Haavisto Ylellä: Al-Holin leirin tilanne hieman parantunut

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan tilanne Pohjois-Syyrian kurdialueella sijaitsevalla al-Holin leirillä on nyt hieman parantunut, kun Turkin hyökkäys kurdialueelle on tauonnut. Haavisto sanoi Yleisradion Ykkösaamussa, että ulkoministeriössä seurataan tilannetta päivittäin.

Leirin tilanne kärjistyi, kun osa 70 000 ihmisen leirin noin 800 vartijasta lähti puolustamaan kurdien aluetta Turkin hyökkäystä vastaan. Turvallisuuden heiketessä avustusjärjestöjen mahdollisuudet toimia leirillä vaikeutuivat, Haavisto totesi.

– Siellä oli useampi avustusjärjestö jotka sanoivat, että he eivät enää pääse leirille tai uskalla mennä sinne. Nyt tilanne on hieman parantunut. Olemme erittäin tarkkaan seuranneet sitä, saavatko ihmiset lääkkeitä, ruokaa ja juomavettä. Kansainvälisellä yhteisöllä on valmius nopeuttaa toimia, jos ihmiset näyttävät jäävän tyhjän päälle, Haavisto sanoi.

Leirillä on myös Suomen kansalaisia ja Suomi on ilmoittanut, että suomalaisilla on perustuslain mukaan aina oikeus palata kotimaahansa, Haavisto sanoi.

– Nyt näyttää siltä, että olot ovat vakaat. Mutta eihän tämä voi olla pysyvä olotila, ei voi olla pysyvä olotila, että lapset ovat tällaisella leirillä.

Haaviston mukaan suomalaisten paluu on mutkikas asia.

– He ovat aseellisesti vartioituina toisen maan alueella, kurdihallinnon hallussa. Meillä ei ole sitä asevoimaa tai muuta voimaa saada näitä ihmisiä siltä alueelta pois. Lastensuojeluviranomaisilla ei ole siellä toimivaltaa.

Leirillä olevien ihmisten paluun estää sekin, että heidän pitäisi kulkea maiden läpi, jossa ainakin aikuiset Isisin alueelle lähteneet ihmiset ovat epäiltyinä rikoksista, Haavisto sanoi.

– Voin vakuuttaa, että joka päivä tässä tehdään töitä.