Haavisto vierastaa Suomeen työn perässä muuttavien pisteyttämistä – Rinne haluaa nopeutta työlupiin, mutta ei poistaisi tarveharkintaa

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ei lämpene vihreiden ex-puheenjohtaja Osmo Soinivaaran ehdotukselle, jonka mukaan Suomikin voisi valikoida maahan töihin tulevia pisteyttämällä osaamista Kanadan malliin. Työperäinen maahanmuutto nousi taas keskusteluun, kun Suomen synkeä väestöennuste tuli perjantaina julki.

– Väestöennuste osoittaa, että tarvitsemme pikaisen politiikkamuutoksen suhteessa työperäiseen maahanmuuttoon. Toisin kuin humanitäärisen maahanmuuton, sen säännöt voivat olla kansallisesti itsekkäitä. Kanadakin pisteyttää ja on pärjännyt hyvin, Soininvaara sanoi perjantaina Twitterissä.

Haavisto sanoo STT:lle vierastavansa pisteyttämistä, vaikka "kaikkea pitääkin tässä tilanteessa miettiä". Hän sanoo, että Kanadassa voi oleskeluluvan saada myös rahalla eli niin sanotusti sijoittamalla Kanadaan. Se taas voisi Haaviston mielestä johtaa hämärän alkuperän rahaan.

Kanadan pisteytysjärjestelmässä otetaan huomioon muun muassa koulutus, kielitaito, työ- tai opiskelukokemus Kanadassa ja mahdollinen työtarjous. Parhaat kandidaatit kutsutaan hakemaan pysyvää oleskelulupaa.

Haaviston edeltäjä Touko Aalto on kannattanut pisteyttämistä siinä vaiheessa, kun tehdään turvapaikkapäätöstä, ja siihen vaikuttaisivat hakijan hyvät ominaisuudet, kuten saatu työlupa ja työpaikka sekä kulttuurin ja kielen oppiminen.

Haavisto on samaa mieltä sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) kanssa siitä, että Suomeen töihin tulevan lupaprosessia on nopeutettava huomattavasti ja byrokratiaa vähennettävä.

– Lupaprosessin pitäisi olla mahdollisimman kevyt silloin, kun tulijalla on työpaikka jo tiedossa. Nyt käsittelyyn voi mennä pahimmillaan vuosi, Haavisto sanoo.

Mykkänen sanoi lauantain Helsingin Sanomissa tavoitteena olevan, että ensi vuoden lopussa työlupa on saatavilla kahdessa kuukaudessa ja muutaman vuoden päästä tarvittaessa päivässä.

Yksi hyvä keino helpottaa suomalaisille työmarkkinoille pääsyä olisi Haaviston mielestä suomalaisen ammattitutkinnon suorittaminen valmiiksi Suomen ulkopuolella esimerkiksi pakolaisleirillä. Hänen mukaansa suomalainen yrittäjän ammattitutkinto on jo ollut mahdollista suorittaa Ugandassa Kirkon Ulkomaanavun projektina. Ensimmäiset valmistuivat kesäkuussa.

Rinne ei poistaisi tarveharkintaa

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on yhtä mieltä sisäministeri Mykkäsen kanssa: ulkomaalaisten osaajien työlupia pitää vauhdittaa.

Kanadan malliin Rinne ei ota kantaa, koska ei omien sanojensa mukaan tunne sitä riittävän hyvin. Hän korostaa, että työperäisessä maahanmuutossa on tärkeää olla pelisäännöt, jotka ovat ihmisillä etukäteen tiedossa.

Tarveharkintaa Rinne ei edelleenkään poistaisi, sillä hän pitää esimerkiksi suhdannevaihteluihin varautumista tärkeänä. Hän lisäisi Suomen houkuttelevuutta muun muassa helpottamalla Suomessa opiskelleiden ulkomaalaisten työluvan saantia ja kasvuyrityksissä työntekijöiden palkitsemiseen käytettävien osakkeiden ja optioiden verotuksen keventämistä.

SDP:n puoluevaltuusto kokoontui lauantaina Hämeenlinnassa, vihreiden puoluevaltuuskunta puolestaan Helsingissä.

Katseet kääntyvät Maahanmuuttovirastoon

Haaviston mukaan eduskunnassa oli maanantaina tilaisuus, jossa oli paikalla maahanmuuttajayrittäjiä. Kaikki olivat todistaneet samaa: luvan saaminen on kuukausien urakka byrokratiaviidakossa.

– Pitäisi voida vaihtaa nopeasti siiloa (käsittelykategoria) silloin, jos on vaikka turvapaikanhakija, joka on saanut elämänsä täällä järjestykseen ja joka ei ehkä täytä turvapaikkakriteereitä, mutta jolla saattaa olla sellaista työtä tarjolla ja sellaista osaamista, jota Suomi tarvitsee. Siilon vaihtaminen on nykyään lähes mahdotonta. Meidän pitäisi olla joustavampia. Katseet kääntyvät Migriin (Maahanmuuttovirasto) siinä, että saataisiin nämä prosessit nopeammin vietyä läpi, Haavisto sanoo.

Haaviston mielestä se vaatii lisää henkilökuntaa, lainsäädäntömuutoksia ja joissakin tilanteissa myös asennemuutoksia.

– Pitäisi voida kuulla yrityksiä, yrittäjiä ja työnantajia enemmän silloin, kun työpaikkoja on tarjolla.