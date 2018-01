Oulun keskiviikkoisessa presidentinvaaliväittelyssä ehdokas Pekka Haavisto kertoi, että hänen Twitter-tililleen alkoi yhtäkkiä ilmestyä paljon uusia seuraajia, joiden tilit olivat automaattisesti luotuja, eli botteja. Samanlaisesta ilmiöstä kertoi myös Sauli Niinistö.

Tietoturvaratkaisuja tarjoavan F-Securen tutkija Andy Patel kertoi torstaina blogissaan, että botteja on toden totta ilmestynyt paitsi Haaviston ja Niinistön, myös muiden suomalaisten julkisuuden henkilöiden Twitter-tileille.

Patelin rakentama työkalu osoitti, että viimeisestä 5 000 Haaviston seuraajasta botteja on 339. Niinistöllä sama luku on 330. Vertailun vuoksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Twitter-tilillä sama luku on vain 220. Haavistoa ja Niinistöä on siis viime aikoina alkanut seuraamaan useampi automaattinen tili kuin Trumpia.

Patelin koodaama työkalu etsi seuraajien joukosta tilejä, jotka täyttävät muutaman botille tyypillisen tunnusmerkin. Tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi se, että tili ei ole tviitannut kertaakaan, sillä ei ole omia seuraajia, sen nimi on tyypillinen botille, kuten satunnaisten merkkien ketju tai se, että tili seuraa epätyypillisen vähän muita tilejä.

Suurin osa työkalun Haaviston ja Niinistön seuraajien joukosta löytämistä tileistä olivat alle kaksi kuukautta vanhoja. Patel selvitti myös, että uusimassa aallossa syntyneet botit seuraavat paljon suomalaisia medioita kuten Yleä, Ilta-Sanomia ja Helsingin Sanomia ja suomalaisia politiikkoja ja julkisuuden henkilöitä, kuten Tuomas Enbuskea, Riku Rantalaa, Juha Sipilää ja Alexander Stubbia.

Haavisto sanoi keskiviikkona Oulussa, että bottien takana on "Venäjälle ystävällismielisiä tahoja". Patel ei kommentoi kirjoituksessaan tätä, vaan tyytyy sanomaan että "joku rakentaa Suomi-teemaista bottiverkkoa. Emme vielä tiedä mihin sitä käytetään."