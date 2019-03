Haavistokin ihmeissään Sipilän lausunnoista: "Pääministerin ei pitäisi koskaan levittää höpöpuheita"

Punavihreän opposition johtajat arvostelevat voimakkaasti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) metsälausuntoja.

Sipilä sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa sunnuntaina, että punavihreä puoli on uhka metsien hyödyntämiselle ja alan työpaikoille. Ylen Pääministerin haastattelutunnilla Sipilä sanoi niin ikään sunnuntaina, että vihreät ovat vaatineet eduskunnan kyselytunnilla hakkuiden lopettamista.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto pitää Sipilän lausuntoa erikoisena, koska siinä oli väärää tietoa. Hänen mukaansa kyseistä mainintaa ei löydy eduskunnan pöytäkirjoista.

– Pääministerin ei pitäisi koskaan levittää höpö-puheita ja nyt hän niitä levitti, Haavisto sanoo.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää Sipilän lausuntoa surullisena, koska Sipilä on ollut paikalla vaalitenteissä, joissa on keskusteltu metsien hakkuutasoista.

– Hänen pitäisi tietää, mitä niin sanotut punavihreät puolueet ovat linjanneet, Andersson sanoo.

80 miljoonaa on liikaa

Haaviston mukaan on vaikea määritellä oikeaa hakkuutasoa, jotta metsien hiilinielut säilyvät. Haaviston mukaan hakkuut olivat muutama vuosi sitten 65 miljoonaa kuutiota, josta ne ovat jonkin verran kasvaneet. Hän korostaa, että metsämaa ja maatalousmaa ovat keskeisessä roolissa, kun Suomesta pyritään tekemään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

– Kun puhutaan luvusta 80 miljoonaa kuutiota ja siitä vähän yli, meillä on se käsitys, että silloin pienennetään hiilinielua, Haavisto sanoo ja jatkaa:

– Se tulee olemaan siinä 70 miljoonan kuution nurkilla, jos Luken (Luonnonvarakeskus) tiedot hiilinieluista pitävät paikkansa.

Haavisto ei ota suoraan kantaa siihen, estäisikö 70 miljoonan kuution taso uusia investointeja. Hän sanoo, että on monenlaista metsäteollisuutta.

Vihreät ovat kannattaneet puurakentamista ja muuta puun pitkäaikaista käyttöä, jolloin puu toimisi hiilivarastona. Suomalaisen puun jalostaminen selluksi ja rahtaaminen Kiinaan ei ole kovin kestävä tapa metsien käytölle.

"Sipilällä paniikki"

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne arvioi, että Sipilän metsälausunnot kertovat paniikista, koska keskustan kannatus on alhaalla. Rinteen mukaan Sipilä pyrkii purkamaan painettaan haukkumalla muita puolueita perusteetta.

– Sipilällä on paniikki, ja hän heittelee mörköjä sinne ja tänne toisten puolueiden päälle.

Rinne muistuttaa viime vaalikaudesta, jonka loppukauden hän toimi valtiovarainministerinä.

– Laitoin 180 miljoona euroa Äänekosken kokonaisuutta varten, että se saatiin toteutumaan. Minulla on rekordi siitä, että uutta metsäteollisuutta on luotu yhden miljardin verran minun valtiovarainministerikauteni aikana.

Äänekoskella toimii uusi biotuotetehdas.

"En vedä hatusta mitään"

Sipilän mukaan SDP:n linja on ollut hakkuuasiassa hyvin epäselvä. Hän kehotti vihreitä ja SDP:tä kertomaan, mistä he haluavat sulkea tehtaita.

Sipilä viittasi sunnuntaina myös Uutissuomalaisen vaalikoneaineistoon, joka on peräisin Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien ja Karjalaisen vaalikoneista ja kattaa lähes kaikki Suomen vaalipiirit. Vaalikoneissa on väite "Metsien hakkuita Suomessa pitää vähentää välittömästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi". Rinteen vastaus väitteeseen vaalikoneissa on "en osaa sanoa". Rinne ei edelleenkään suostu kertomaan, kuinka paljon puuta Suomessa voitaisiin hakata vuosittain.

– En osaa sanoa mitään lukua tällä hetkellä, Rinne sanoo ja jatkaa.

– Ihan yhtä hatusta vetäisisin, kun hallitus on vetänyt tämän 80 miljoonaa kuutiota.

Rinne perustelee näkemystään sillä, että "meillä on aika paljon ristiriitaista tietoa siitä, kuinka paljon metsää voidaan hakata". Hän korostaa, että ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän hakkuutason määrittelyn tulee perustua luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen tietoon.

– Mutta olen vakuuttunut siitä, kun saadaan metsien hiilinielua ja maaperän hiilinielua vahvistettua, tullaan tilanteeseen, jossa nykyistä enemmän metsää voidaan hakata kestävästi, että se on myös ilmastonmuutoksen kannalta kestävää kehitystä.

Rinne kertoo uskovansa siihen, että hakkuita voidaan lisätä ja nykyiset sekä tulevat raaka-ainetarpeet voidaan turvata, jos saadaan metsitettyä 250 000 hehtaaria käyttämätöntä peltomaata ja 750 000 hehtaaria huonolla hoidolla olevaa metsämaata.

Andersson ei kasvattaisi nykytasoa

Li Andersson kertoo, että nykyistä hakkuutasoa voidaan nykytiedon mukaan pitää hyväksyttävänä, mutta sitä ei voida kasvattaa. Se olisi riski hiilinieluille.

Andersson ei näe siinä mitään ristiriitaa, että hakkuita ei kasvateta mutta puurakentamista lisätään. Kyse on siitä, mitä puusta tehdään.

– On ilahduttavaa, että kaikki puolueet ovat olleet yksimielisiä siitä, että puurakentamista pitää lisätä. Se on ilmastonmuutoksen ja työllisyyden kannalta järkevää.

Andersson toivoo, että metsä- ja ilmastokysymyksistä käytäisiin asiallista keskustelua, joka pohjautuu puolueiden todellisiin kantoihin.

Keskustan ohjelma julki

Keskusta julkisti maanantaina metsälinjauksensa. Sen mukaan kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä. Keskusta haluaa tavoitella sekä hiilinielujen vahvistamista että uusia investointeja puunkäytön lisäämiseksi Suomessa. Hyvin hoidetut ja kasvavat metsät vahvistavat hiilinieluja ja tuottavat entistä enemmän fossiilisia korvaavia raaka-aineita.

– Keskusta haluaa, että metsänomistajia kannustetaan sitomaan hiiltä metsiin ja puupohjaisiin tuotteisiin ja että hiilensidonnan kannusteita kehitetään sekä kansainvälisesti että kansallisesti, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä metsälinjauksen julkistustilaisuudessa maanantaina.