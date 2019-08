Haaviston mukaan muiden EU-maiden ministerit ovat olleet kiinnostuneita yhteistyöstä Helsingin hybridikeskuksen kanssa

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa keskustellaan erilaisista hybridiuhista kuten valeuutisista ja siitä, miten hybridiuhkiin voidaan vastata.

Toimittajille puhunut Haavisto sanoi ennen astumistaan Finlandia-taloon, että muiden EU-maiden ulkoministerit ovat olleet kiinnostuneita Helsingin hybridikeskuksesta ja yhteistyöstä sen kanssa.

EU:n ulkoministerit ovat tänään koolla Helsingin Finlandia-talossa epävirallisessa ministerikokouksessa.

Hybridiuhkien lisäksi ulkoministerit keskustelevat muun muassa Lähi-idästä ja arktisesta alueesta. Lisäksi Länsi-Balkanin kumppanien kanssa keskustellaan alueellisesta yhteistyöstä.

Haavisto sanoo, että kaikilla mailla Länsi-Balkanilla on heidän omat tilanteensa ja Suomessa on tärkeintä, että laajentumisprosessi jatkuu. Hänen mukaansa on tärkeää, että keskusteluita Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa jatketaan. Suomen ulkoministerin mukaan esimerkiksi Pohjois-Makedonia on nähnyt paljon vaivaa aloittaakseen neuvottelut.

Haaviston mukaan brexitistä puhuttaessa unohdetaan helposti, että Länsi-Balkan on olemassa ja on maita, jotka haluavat olla EU-jäsenmaita.

Epäviralliset ministerikokoukset kuuluvat Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaan. Niissä ei tehdä varsinaisia päätöksiä, mutta keskustellaan ajankohtaisista teemoista.

Ministerien on määrä keskustella Euroopasta ja arktisesta alueesta sekä Länsi-Balkanin kumppanien kanssa. Päivän ohjelmassa on myös lounaskeskustelu ihmisoikeuksista.

Epäviralliset ministerikokoukset kuuluvat Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaan. Niissä ei tehdä varsinaisia päätöksiä, mutta keskustellaan ajankohtaisista teemoista.

Eilistä kokousta varjosti brexit

Torstaina ulkoministerien asialistalla oli Hormuzinsalmen turvallisuustilanne sekä Suomen pyynnöstä Amazonin metsäpalot.

Eilen pelko Britannian sopimuksettomasta ja kaoottisesta EU-erosta varjosti muuten aurinkoista päivää Helsingissä, kun EU-ulkoministerit astelivat epäviralliseen kokoukseensa.

Ulkoministeri Haavisto kertoi eilen toivovansa edelleen, että brexit voitaisiin välttää tai se tapahtuisi neuvotellun sopimuksen mukaisesti. Haavisto kertoi välittävänsä samaa viestiä Britannian ulkoministeri Dominic Raabille.

Haaviston mukaan sopimuksettoman brexitin todennäköisyys kuitenkin kasvaa päivä päivältä, sillä sopimuksen yksityiskohtien täytäntöönpano vaikeutuu ajan huvetessa. Ulkoministeri totesi, että Britannia ei häviä Euroopasta EU-eron myötä, ja että yhteistyö valtion kanssa jatkuu monella saralla.

Britanniassa kuningatar Elisabet II hyväksyi pääministeri Boris Johnsonin pyynnön parlamentin työn jäädyttämisestä. Parlamentti aloittaa uuden istuntokauden lokakuun puolessa välissä vain muutama viikko ennen EU-eron määräaikaa. Oppositio on tuominnut Johnsonin toiminnan parlamentarismin vastaiseksi.

Ulkoministeri Raab ei ollut torstaina halukas kommentoimaan asiaa Finlandia-talolle kokoontuneelle medialle, vaan harppoi ripeästi toimittajien ohi suoraan tapaamiseen.