Haaviston valinta käänsi vihreiden kannatusta nousuun, arvioi tutkija – SDP, kokoomus ja perussuomalaiset ottivat Ylen mittauksessa takapakkia

Vihreiden puheenjohtajan vaihtuminen Pekka Haavistoon on vaikuttanut kahdella tavalla siihen, että puolueen kannatus on kääntynyt nousuun, arvioi erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Karimäen mukaan vihreiden tilanne selkiytyi ja vakiintui, kun puolue sai uuden puheenjohtajan marraskuun alussa. Toisaalta vihreiden kannatuksen nousuun vaikutti Karimäen mukaan myös se, että puolueen johtoon valittiin juuri Haavisto, joka tunnetaan hyvin koko Suomessa.

– Kyllä varmasti hänen valintansa on luonut uskoa äänestäjäkuntaan, mikä näkyy vihreiden kannatuksen nousuna. Häneen yhdistetään jotain sellaista, joka luo luottamusta, Karimäki sanoi STT:lle.

Ylen tuoreessa puoluegallupissa vihreiden kannatus harppasi 13,9 prosenttiin. Kasvua kertyi 2,6 prosenttiyksikköä Ylen edellisestä mittauksesta. Vihreät oli puolueista neljänneksi suosituin.

Kannatuslukemat eivät vielä saavuttaneet toissa kesän ennätystasoa. Elokuussa 2017 vihreät nousi Ylen ja Helsingin Sanomien mielipidemittauksissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Puolueen kannatus hipoi silloin 18:aa prosenttia. Nämä huippulukemat sulivat kesän jälkeen pois.

Karimäki huomauttaa, että ennätykselliset kannatuslukemat saavutettiin hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Sisäpolitiikassa elettiin silloin epävakaita aikoja perussuomalaisten hajoamisen jälkimainingeissa.

– Vihreillä oli kovin positiivinen kierre. Se, että niistä luvuista lähdettiin alaspäin, ei sinänsä ole mikään yllätys, ne olivat hyvin poikkeuksellisia lukemia.

Puheenjohtajan tehtävään viime vuoden kesällä valittu Touko Aalto joutui syntipukiksi, kun puolueen kannatus alkoi taas laskea, mutta Karimäki huomauttaa, että laskeneetkin lukemat ovat vihreiden aiempiin kannatuslukemiin verrattuna hyvät.

– Tällä kaudella vihreiden kannatus on noussut uuteen normaaliin, päälle 10 prosenttiyksikköön. Kyllä vihreät varmaan mieluusti olisivat säilyttäneet ne 17 prosentin kannatuslukemat, mutta se oli ehkä vähän poikkeuksellinen tilanne, jossa niihin lukemiin päädyttiin, Karimäki sanoi.

Karimäen mukaan puheenjohtajan valinta on näinä päivinä tärkeä ratkaisu, kun politiikka henkilöityy yhä vahvemmin.

– Kyse on myös uskottavuuden ja luotettavuuden palauttamisesta, kun puolueessa on ollut epävakaa aika ja se, kuka puoluetta johtaa, on ollut hakusessa. Kun puolueella on taas sijaisen sijaan varsinainen puheenjohtaja, joka hoitaa asioita ja joka on tunnettu ja vakaaksi mielletty kasvo, niin varmasti sillä on oma merkityksensä.

SDP ei saanut nyt vetoapua

Ylen mittauksessa ykkössija säilyi Antti Rinteen SDP:llä, mutta 21,5 prosentin kannatus oli edelliseen mittaukseen verrattuna laskenut 1,2 prosenttiyksikköä. Karimäki arvioi, että SDP:lle ei nyt tullut julkisesta keskustelusta lähtevää myötätuulta.

– Edellisissä mittauksissa näkyi varmaan irtisanomislakikiista, kun julkisuudessa puhuttiin asioista, joissa äänestäjät pitävät SDP:tä pätevänä. Viimeisimmän gallupin tekoaikana ei ole ollut sellaista isoa poliittista vääntöä julkisuudessa tai sellaisia teemoja jotka olisivat palvelleet erityisesti SDP:tä. Voi myös olla, että vihreiden nousu näkyy SDP:n kannatuksessa.

Toisena kannatusvertailussa oli Petteri Orpon kokoomus, jonka asema on heikentynyt 1,1 prosenttiyksikköä 19,1 prosenttiin. Kolmannelle tilalle jääneen keskustan kannatus pysyi jotakuinkin entisissä luvuissa, kasvua havaittiin puolikkaan prosenttiyksikön verran. Keskustaa äänestäisi 17 prosenttia vastaajista.

Suurin pudottaja oli perussuomalaiset, jonka kannatus vajosi 1,7 prosenttiyksikköä 8,1 prosenttiin.