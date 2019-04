Hailuoto on edelleen saarroksissa – lautta ei kulje meriveden mataluuden vuoksi

Hailuodon saarelle ei ole vieläkään pääsyä mantereelta. Lautta ei pysty kulkemaan, koska merivesi on liian matalalla. Saarelle kulkevan lautan päällikkö Ari Kajan kertoi iltapäivällä puoli kuuden aikoihin, että liikenne saaren ja mantereen välillä saattaa jatkua vasta aamulla.

– Oletus on, että yöhön asti menee, jos päästään liikkeelle. Yön aikana tulee nousua. Se on ihan saletissa, että aamuviiden lautta lähtee. Se on se päivän ensimmäinen lautta.

Lauttaliikenne Hailuodon saarelle Oulun edustalla Pohjois-Pohjanmaalla keskeytettiin varhain aamulla meriveden alhaisuuden vuoksi. Lauttaa liikennöivä FinFerries kertoi aamupäivällä, että merivesi oli aamulla laskenut yli metrillä keskimääräisestä.

Meriveden alhaisuudesta johtuva katkos on poikkeuksellinen, kertoi lautan päällikkö Timo Grönlund aiemmin päivällä. Hän ei muista vastaavaa tapausta omalta 20-vuotiseltaan uraltaan. Yleensä lauttaliikennettä rajoittavat myrskytuulet.

– Meriveden korkeus on 1,15 metriä miinuksella, eikä se ole vielä ruvennut nousemaan, Grönlund kertoi kymmenen aikaan aamupäivällä.

– Kyllä veden pitäisi ainakin viisi senttiä nousta, että kevyillä kuormilla uskaltaisi ajaa.

Tuuli puhaltaa vettä pois Perämereltä

Ilmatieteen laitoksen meriasiantuntija Anni Montonen kertoo, että merenpinnan matala tilanne johtuu ennen kaikkea kovasta tuulesta. Yhdentoista aikaan keskituulennopeus Hailuodossa oli 12 metriä sekunnissa. Puuskissa lukema yltää 18 metriin sekunnissa.

– Tuuli ajaa vettä Perämereltä Suomen rannikolta Merenkurkun suuntaan, Montonen sanoo.

Hänen mukaansa merenpinta on puolenpäivän aikaan matalimmallaan. Sen jälkeen tuuli alkaa laantua, minkä myötä vedenkorkeus alkaa palata normaalilukemiin. Vesi kuitenkin pysyy matalalla koko illan, yön ja vielä huomennakin.

Montosen mukaan Itämerellä vedenpinnan korkeuteen vaikuttavat etenkin tuuliolosuhteet. Hieman vaikutusta on myös veden vaihtumisella Tanskan salmien kautta, jota kautta Itämerestä on myös lähiaikoina poistunut jonkin verran vettä.

Lautalla puolisen tuhatta päivittäistä käyttäjää

Lautta on ainoa liikenneyhteys mantereelle Hailuodon saarelta, jossa asuu hieman alle tuhat ihmistä. Grönlundin mukaan lauttaa käyttää keskivertopäivänä yhteensä 400–500 ihmistä matkoilla molempiin suuntiin.

– Kyllä ihmisiä aluksi kävi kysymässä tilanteesta, mutta enää ei ole juurikaan näkynyt ketään. Tieto on mennyt perille, kun olemme mahdollisuuksien mukaan tiedottaneet ja sosiaalinen media toimii nopeasti, Grönlund kertoi Hailuodosta aamupäivällä.

Lautta ei ole liikennöinyt lainkaan tiistain aikana. Tieliikennekeskus tiedotti liikenteen keskeyttämisestä hieman ennen neljää aamulla, noin tuntia ennen ensimmäisen vuoron lähtöä.