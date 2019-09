Halla-aho: Suomeen ei voi tulla täysihoitoon tehtailemaan rikoksia – eduskunnassa keskustellaan seksuaalirikollisten karkottamisesta maasta

Perussuomalaiset ovat kannattaneet voimakkaasti ja lukuisin puheenvuoroin kansalaisaloitetta, joka vaatii Suomessa seksuaalirikoksesta tuomitun oleskeluluvan peruuttamista ja tuomitun karkotusta.

– Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että Suomeen ei voi tulla täysihoitoon tehtailemaan rikoksia. Myös suurin osa poliitikoista on puheen tasolla tätä mieltä. Puheet eivät riitä, sillä tällä hetkellä tänne voi tulla. Siitä on tehtävä lainsäädännöllä loppu, vaati esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho eduskunnan täysistunnossa.

Myös kokoomuksen riveistä vakuutettiin, että lakia muuttamalla löytyisi keinoja palauttaa seksuaalirikolliset. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen esitti yhtenä keinona, että poistetaan seksuaalirikoksesta tuomitulta pakolaisasema.

– Voimakkain pelote heille olisi pakolaisaseman menettäminen.

Seksuaalirikollisten pakkopalautuksista ei ole salissa yhteisymmärrystä, koska kansalaisaloite on monen mielestä perustuslain vastainen. Törkeään rikokseen syyllistynyttä Suomessa pakolaisasemassa olevaa henkilöä ei lain mukaan voida palauttaa kotimaahansa, jos hän olisi kotimaassaan hengenvaarassa.

Halla-ahon mielestä lakia tulisikin muuttaa niin, että viranomaisen ja tuomioistuimen tapauskohtaista harkintaa kavennetaan ja oleskeluluvan lakkauttamisesta tulee tietyissä tai tietyn vakavuusasteen rikoksissa automaattinen seuraus.

– Kun on todellista halua, rikollisten karkottaminen kyllä onnistuu, kaikista perhesiteistä, lähtömaan turvattomuudesta ja vastaanhangoittelusta huolimatta, hän sanoi.

Ministeriaitio tyhjänä

Aloitteen mukaan suomalaiset kokevat turvattomuutta johtuen turvapaikanhakijoiden tekemistä seksuaalirikoksista ja niiden seuraamuksista.

Kansalaisaloite keräsi yli 118 000 kannattajaa.

Paikalla ei ollut yhtään ministeriä vastaamassa asiasta. Moni edustaja toi puheessaan esille tämän epäkohdan.