Halla-aho kahmii ääniä Helsingissä – meneekö Sauli Niinistön ennätys rikki?

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ottamassa ennätysmäisen äänisaaliin Helsingin vaalipiirissä. Hänellä oli yli 28 000 ääntä, kun pääkaupungin äänistä oli laskettu reilut 90 prosenttia.

Neljä vuotta sitten suurimmaksi ääniharavaksi nousi kokoomuksen Jaana Pelkonen vajaalla 16 000 äänellä, mutta hänen saalinsa jää tällä kertaa selvästi pienemmäksi.

Yli 20 000 ääntä on pääkaupungissa melko harvinainen suoritus. SDP:n Paavo Lipponen sai vuonna 2003 yli 26 000 ääntä. Kokoomuksen Sauli Niinistö keräsi yli 30 000 ääntä vuonna 1999.

Andersson on Varsinais-Suomen äänikuningatar

Varsinais-Suomen äänikuningatar on vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Hän sai 24 404 ääntä, kun vaalipiirin äänet on laskettu.

Perussuomalaiset sai Varsinais-Suomesta neljä kansanedustajaa eli yhden enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Keskustan paikkamäärä pieneni kolmesta kahteen. Kokoomus sai Varsinais-Suomesta neljä edustajaa, demarit kolme, vasemmistoliitto kaksi sekä RKP ja vihreät kumpikin yhden.

Varsinais-Suomen vaalipiiristä nousisivat uusiksi kansanedustajiksi Aki Lindén (sd.), Vilhelm Junnila (ps.), Mikko Lundén (ps.), Sofia Virta (vihr.) ja Johannes Yrttiaho (vas.).

Aki Lindén on johtanut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä vuosina 1995–2010 sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä vuosina 2010–2018 eli eläkkeelle jäämiseensä asti. Turun kaupunginvaltuustossa Lindén oli vuosina 1977–1998. Lindén sai vaalipiirinsä demareista suurimman äänisaaliin, 8 963 ääntä.

Vilhelm Junnila, 37, on perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja ja Naantalin kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja. Edellisissä eduskuntavaaleissa hän ylsi varasijalle. Junnila on opiskellut taloushallintoa ammattikorkeakoulussa, ja hänellä on teknologiateollisuuden alalla toimiva startup-yritys.

Johannes Yrttiaho, 39, on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Turusta. Viime eduskuntavaalissa Yrttiaho eteni varasijalle. Yrttiaho on toiminut muun muassa ammattiyhdistysliikkeessä tiedottajana sekä tutkijana ja eduskunta-avustajana.

Kaarinalainen Sofia Virta on terapia- ja opetusalan yrittäjä. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri.

Mikko Lundén, 39, on Salon kaupunginhallituksen jäsen. Hän on Someron K-marketin kauppias.

Ehdolla olleista kansanedustajista eduskunnasta putosivat Olavi Ala-Nissilä (kesk.) ja Ilkka Kantola (sd.). Eduskunnan jättivät vapaaehtoisesti Annika Lapintie (vas.) Stefan Wallin (r.) sekä Ville Niinistö (vihr.), joka pyrkii europarlamenttiin.

Demarien Sanna Marin sai Pirkanmaalla eniten ääniä

Demarien tamperelainen varapuheenjohtaja Sanna Marin, 33, sai Pirkanmaan vaalipiirissä eniten henkilökohtaisia ääniä. Marinin äänimäärä on 19 087.

Kun kaikki äänet on laskettu, demarit saivat Pirkanmaalta viisi paikkaa eli yhden enemmän kun viime eduskuntavaaleissa. Keskustan paikkaluku taas pieneni kolmesta kahteen. Kokoomus ja perussuomalaiset saivat kumpikin neljä kansanedustajaa Pirkanmaalta, vihreät kaksi sekä vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit kumpikin yhden.

Pirkanmaan vaalipiiristä nousevat uusiksi kansanedustajiksi Marko Asell (sd.), Sakari Puisto (ps.), Veikko Vallin (ps.), Veijo Niemi (ps.), Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Jouni Ovaska (kesk.) ja Iiris Suomela (vihr.)

Anna-Kaisa Ikonen, 52, on ollut kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteerinä viime vuodesta. Hän on myös Tampereen yliopiston työelämäprofessori. Ikonen toimi Tampereen pormestarina vuosina 2013–2017.

Marko Asell, 48, tunnetaan painin olympiamitalistina vuodelta 1996. Hän oli kansanedustajana vaalikaudella 2007–2011. Nokialainen Asell esiintyy parhaillaan Selviytyjät Suomi -tosi-tv-sarjassa. Asell työskentelee liikuntapaikkahoitajana ja on koulutukseltaan liikuntaohjaaja.

Iiris Suomela, 24, on yhteiskuntatieteiden opiskelija ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja.

Sakari Puisto, 42, on perussuomalaisten poliittinen suunnittelija ja Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen. Hän pyrki eduskuntaan myös viime vaaleissa.

Jouni Ovaska, 32, on ammatiltaan luokanopettaja. Hän on Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen. Ovaska toimi keskustan puoluesihteerinä vuosina 2016–2018.

Veikko Vallin on tamperelainen yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu. Vallin oli ammattinyrkkeilijä Tony Halmeen (1963–2010) kampanjapäällikkö eduskuntavaaleissa 2003, jolloin Halme nousi roimalla äänisaaliilla eduskuntaan yhdeksi vaalikaudeksi perussuomalaisten listoilta.

Veijo Niemi on ylikonstaapeli ja pääluottamusmies Lempäälästä.

Ehdolla olleista kansanedustajista putosivat Harri Jaskari (kok.), Olli-Poika Parviainen (vihr.), Pertti Hakanen (kesk.) ja Tiina Elovaara (sin.). Heistä Hakanen on puolueensa varasijalla. Eduskunnan jättivät vapaaehtoisesti Mikko Alatalo (kesk.), Martti Mölsä (sin.) ja Lea Mäkipää (sin.).