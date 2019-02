Halla-aho keräsi suurimman väkijoukon Kävelykadulle politiikan superlauantaina: "Jyväskylä on meille vähän hankala kaupunki"

Lauantai oli Jyväskylässä todellinen politiikan superpäivä, kun neljän puolueen puheenjohtajat ja neljän puolueen varapuheenjohtajat kokoontuivat Jyväskylän yliopiston päärakennukseen vaalipaneeliin.

Vaalipaneelin jälkeen kampanjointi jatkui ulkona Jyväskylän Kävelykadun räntäsateessa. Puoluejohtajista kannattajiaan tulivat tapaamaan ainakin Perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja Vihreiden Pekka Haavisto.

Erityisesti Perussuomalaisten kampanjointi kiinnosti jyväskyläläisiä huonosta säästä huolimatta. Puolueen teltta keräsi selvästi suuremman väkijoukon kuin vieressä kampanjoineen Vihreiden, tai muutaman kymmenen metrin päässä kojuaan pitäneen Kokoomuksen teltat.

Halla-aho vaikutti tyytyväiseltä Kävelykadun väkimäärään, mutta myönsi Jyväskylän olevan Perussuomalaisille hankala kaupunki muiden suurien yliopistokaupunkien tapaan.

– Täällä on sellaisia väestöryhmiä, joissa meidän kannatuksemme on aika matala. Varsinkin nuoret, koulutetut naiset. Yritämme tietysti avata myös heille sitä, miksi meidän politiikkamme on myös heidän kannaltaan järkevää politiikkaa, Halla-aho kertoi.

– Keski-Suomi yleisesti ottaen on meille erittäin hyvä alue. Meillä on tavoitteena kolme kansanedustajapaikkaa Keski-Suomesta. Pidämme sitä realistisena, joskin kovana tavoitteena, hän jatkoi.

Puoluejohtaja aloitti kampanjatilaisuuden reilun 15 minuutin puheella, jossa hän kehotti kannattajiaan äänestysaktiivisuuteen eduskuntavaalien lisäksi toukokuun eurovaaleissa. Puheessaan Halla-aho muun muassa kritisoi muiden puolueiden ilmastopolitiikkaa, korostaen Suomen ja suomalaisten pientä merkitystä koko maailman mittakaavassa.

– Tästä keskustelusta saa usein sellaisen mielikuvan, kuin Suomi olisi ilmastoasioissa jokin pahantekijä, ja että jäätiköiden sulaminenkin johtuisi suomalaisista, Halla-aho sanoi.

Puheenjohtaja puhui ilmastoasioiden lisäksi tavalliseen tapaan pitkään maahanmuutosta, mutta lopetti puheensa viime päivinä julkisuudessa paljon puhuttaneisiin vanhusten hoivapalveluihin. Halla-aho tosin sitoi myös keskustelun hoitajamitoituksen muuttamisesta maahanmuuttoon ja sen aiheuttamiin kotouttamiskustannuksiin.

Halla-ahon juttusille riitti jonottajia aina kahteen asti, jolloin puheenjohtaja lähti kohti Äänekoskea. Perussuomalaisten teltan luokse kerääntynyttä joukkoa puhutti maahanmuuton lisäksi myös muun muassa media.

Esimerkiksi Matti Leinonen, 26, esitti Halla-aholle huolensa median asenteellisuudesta.

– Minulta on viime vuosina on mennyt luottamus valtamediaan aika totaalisesti. Uutisointi on aika tarkoitushakuista, ja haetaan kaikennäköisiä asenteellisia asiantuntijoita selittelemään mediaan, Leinonen kritisoi tiedotusvälineitä.