Hallinportti Ilmailumuseo Jämsässä sai kulttuuripalkinnon

Hallinportti Ilmailumuseo on saanut Jämsän sivistyslautakunnan myöntämän Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon ansiokkaasta työstä ilmailuhistorian tallentajana ja perinteen vaalijana. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa.

Hallinportti Ilmailumuseo sai alkunsa 50 vuotta sitten, jolloin Ilmavoimien Teknillinen koulu ja Lentotekniikan Kilta avasivat Kauhavalla lentokalusteaiheisen näyttelyn. Teknisen koulun siirtyessä Halliin siirtyi myös Lentotekniikan Kilta uudelle paikkakunnalle, ja Hallinportin ilmailunäyttely avattiin vuonna 1971.

Nykyisellä paikalla museo avattiin vuonna 1980. Museo toimii yhteistyössä Sotamuseon ja muiden ilmailumuseoiden kanssa.

Museon kaarihallissa on esillä noin 10 lentokonetta, mm. Bristol Bulldog, Caudron G III, VL Haukka ja Rumpler 68. Osa koneista on maailmaluokan harvinaisuuksia.

Näytteillä on myös lentomoottoreita, ja museolla entisöidään lentokalustoa. Museon elementtitalossa on esillä ilmavoimien pukuja eri aikakausilta, lentovarusteita, mittareita, sekä ase- ja radiovarusteita. Kir-jastossa on kirjallista materiaalia useita satoja hyllymetrejä. Esinekokoelmassa on noin 2 000 esinettä ja noin 1 500 valokuvaa.

Ilmailumuseota pidetään yllä Lentotekniikan Killan vapaaehtoisvoiminn. Kesäisin rekrytoidaan paikallisia nuoria kesäoppaiksi.