Hallinto-oikeus hylkäsi Kittilän valituksen kuntapäättäjien hyllyttämisestä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Kittilän kunnan valituksen, joka koski valtiovarainministeriön päätöstä. Ministeriö on pidättänyt 20 kuntapäättäjää luottamustoimistaan, kunnes heidän syytteensä on käsitelty ja tuomiot ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Hallinto-oikeuden mukaan ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi aihetta ministeriön päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseen.

Syytteessä Kittilän virkarikosjutussa on liki 30 nykyistä ja entistä kuntapäättäjää.