Hallituksella on sote-uudistuksessa enää täpärä enemmistö

Jos sote-uudistuksesta päästään kaikkien mutkien jälkeen äänestämään, tulee äänestyksestä äärimmäisen täpärä.

Kolmella hallituspuolueella on Harry Harkimon kokoomuseron jälkeen nyt yhteensä 105 paikkaa eduskunnan 200:sta. Harkimo totesi huhtikuussa, ettei ole tehnyt vielä päätöstä sotesta. Hän sanoi silloin, että nykytiedoillaan äänestäisi sotea vastaan. Käytännössä hallituksella on äänestyksissä riveissään vain 104 edustajaa, kun puhemies Paula Risikko (kok.) ei osallistu äänestyksiin.

Sote-äänestyksissä hallituksen takana on kokoomuksen Susanna Kosken perjantaisen ilmoituksen jälkeen 103. Myös kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on kertonut julkisuudessa aikovansa äänestää esitystä vastaan, tällöin hallituksella on takana 102 edustajaa.

Jokerina laskelmiin tulee keskustasta eronnut Paavo Väyrynen, jonka paluu eduskuntaan kesäkuussa on kutistamassa hallituksen enemmistöä yhdellä. Huhtikuussa Väyrynen sanoi aikovansa "todennäköisesti äänestää vastaan" sote-uudistusta. Maakuntauudistusta hän voisi omien sanojensa mukaan kannattaakin, vaikka se on monilta osin epäonnistunut. Jos Harkimo ja Väyrynen näyttävät sotelle punaista valoa, hallituksen sote-esityksen takana on 101 edustajaa.