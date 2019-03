Hallitukselle sataa moitteita kansanedustajilta – Rinne: Hallitus tekee itsestään ramman ankan

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne pitää pääministeri Juha Sipilän (kesk.) päätöstä hallituksen eroamisesta harkitsemattomana. Rinne sanoo STT:lle, että hallituksen touhu on demokratian ja parlamentarismin kannalta monessa suhteessa arveluttavaa ja rikkoo totuttuja, vakiintuneita tapoja.

– En näe mitään erityistä perustetta sille, että hallitus viittä viikkoa ennen vaaleja eroaa ja tekee itsestään poliittisesti täysin ramman ankan. Tämä ei ole fiksu tapa hoitaa tätä asiaa, Rinne sanoo.

Pääministeri Sipilän hallitus on jatkamassa uuden hallituksen nimittämiseen asti toimitusministeristönä. Rinne sanoo olevansa huolissaan heinäkuussa alkavan EU-puheenjohtajakauden valmisteluista. Hänen mielestään olisi ollut tärkeää, että maassa olisi ollut loppuun asti toimintakykyinen hallitus.

Keskusta: Hallitus epäonnistui, mutta kantaa vastuunsa

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan sote-uudistuksen osalta voi sanoa, että hallitus on epäonnistunut työssään.

– Mutta pidän vielä tärkeämpänä sitä, että olemme saaneet Suomen talouden kuntoon, Kaikkonen sanoi STT:lle eduskunnassa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo olevansa pettynyt soten kaatumiseen ja siihen, että vuosien työ päättyy nyt.

Saarikon mukaan hallitus on kantanut tilanteessa vastuunsa. Hän penää nyt vastuuta oppositiolta.

– Pääministeri painotti sitä, että jos täällä eduskunnassa löytyy tahtoa, niin ilman muuta kannattaa istua tämän ääreen alas. Hallituksella on vastuu ja vastuu on osoitettu tänään ilmoittamalla hallituksen erosta. Soten kaatajilla on vastuu kertoa vaihtoehto, miten mennään eteenpäin.

Aavistus kaatumisesta leijui ilmassa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo STT:lle, että osasi ounastella päivän tapahtumia eilisen illan aikana vaihdettujen viestien perusteella.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo, että hän olisi itse pitänyt parempana, että Suomessa on toimintakykyinen hallitus vaaleihin asti.

Jokisen mukaan hänellä oli aavistuksia soten kaatumisesta jo toissapäivänä. Lopputulos panee hänen mukaansa miettimään, pitäisikö jatkossa laajoja uudistuksia viedä eteenpäin pienemmissä palasissa.

­– Voi sanoa, että on hallitukselta epäonnistuminen, ettei näin suurta kokonaisuutta onnistuttu viemään läpi. Pitää vetää johtopäätöksiä jatkossa, pitääkö uudistuksia tehdä hiukan pienemmissä palasissa.

Halla-aho: "Soten kaatuminen oli jo selvää"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää hallituksen eroa tässä vaiheessa ennen vaaleja keskustan ja kokoomuksen pyrkimyksenä päästä tekemään puoluepolitiikkaa.

– Varmasti se antaa keskustalle ja kokoomukselle mahdollisuuden tehdä irtiottoja toisistaan ja ryhtyä mätkimään toisiaan, kun ne eivät enää ole sitoutuneita yhdessä sovittuun vaaliohjelmaan. Ja tämä varmaan hallituksen eroilmoituksen tarkoitus on, Halla-aho kommentoi Helsingin medialukion vaalipaneelin jälkeen.

Halla-ahon mukaan sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen oli selvää ennen hallituksen eroa. Hän sanoo, että hallituksen olisi pitänyt erota jo puolitoista vuotta sitten.

Sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan päivän todellinen uutinen ja iso asia ei ole hallituksen ero, vaan soten kaatuminen. Terhon mukaan nyt maa on menettänyt uudistuksen, joka välttämättä tarvitaan.

"Hallitus kaatui jääräpäisyyteen"

RKP:n kansanedustaja Anna-Maja Henriksson katsoo, että sote kaatui hallituksen jääräpäisyyteen.

– Suurin syy on varmasti se, että hallitus ei ole riittävän tarkasti kuunnellut perustuslakivaliokuntaa ja asiantuntijoita. Tässä on matkan varrella monta kertaa huomautettu näistä ongelmista ja kuitenkin jääräpäisesti menty eteenpäin, Henriksson kommentoi eduskunnassa.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen mukaan hallituksen ero kielii epätoivosta.

– Eroilmoitus, minä näen sen epätoivoisena yrityksenä pelastaa kasvoja vaalien alla. Sipilällä olisi ollut mahdollisuus toimia valtiomiesmäisesti ja puhaltaa sote-peli poikki aikaisemmin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto on Arhinmäen kanssa samoilla linjoilla.

– Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, että onhan sote ollut konkurssikypsä jo pitkään. Elävänä kuolleena on vaeltanut hallituksen sote-esitys pitkin eduskunnan käytäviä. Pitkään on ollut tiedossa, että perustuslailliset ongelmat ovat niin isoja, että niitä ei pysty eduskunta korjaamaan.