Hallitukselta poliittinen päätös 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Välimeren alueelta

Valtioneuvosto vahvisti torstaina päätöksen 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Välimeren alueelta. Sisäministeriö kertoi jo viime viikolla, että hallitus on päässyt asiasta sopuun.

Tarkoituksena on tuoda maahan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten lapsia ja yksinhuoltajaperheitä. Turvapaikanhakijoita on määrä vastaanottaa muun muassa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä ihmisten tilanne on vakavin.

Sisäministeriö kertoi tiedotteessa, että turvapaikanhakijoiden siirtojen tarkemmasta ajoituksesta ja kohdennuksesta päätetään myöhemmin. Päätöksen tekevät sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto.

Maahanmuuttovirasto valitsee vastaanotettavat henkilöt yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

– Siirrot toteutetaan porrastetusti. Ne jaksotetaan riittävän pitkälle aikavälille siten, että Maahanmuuttovirasto pystyy varmistamaan hakijoiden asianmukaisen vastaanoton ja heidän erityistarpeidensa huomioinnin. Henkilöiden varsinainen turvapaikkaprosessi käynnistyy heidän saavuttuaan Suomeen, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi lauantaina, että turvapaikanhakijoita pyritään auttamaan mahdollisimman nopeasti. Hän ei ottanut tuolloin tarkemmin kantaa siihen, milloin ensimmäiset näistä turvapaikanhakijoista voisivat saapua Suomeen.

Kustannukset kompensoidaan EU-rahoituksella

Turvapaikanhakijoiden vastaanottovaiheen kustannukset kompensoidaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kautta, ministeriön tiedotteessa kerrotaan. Euroopan komissiolta voidaan lisäksi hakea rahoitusta kustannuksiin rahaston hätäapumekanismin kautta.

Muita kustannuksia aiheutuu esimerkiksi kotouttamisesta. Kuluvan vuoden valtion talousarviossa on varauduttu siihen, että Suomessa jätetään kuluvana vuonna 4 000 ensimmäistä turvapaikkahakemusta. Hakijoista 200:n on arvioitu olevan ilman huoltajaa olevaa alaikäisiä.