Hallituksen asettama tiedepaneeli suosittelee kasvomaskien käyttöä julkisilla paikoilla

Hallituksen asettama tiedepaneeli suosittelee kasvomaskien käyttämistä julkisilla paikoilla ja joukkoliikenteessä koronavirustartuntojen torjumiseksi.

Tiedepaneelin eilen julkaistun raportin mukaan riski uusista epidemia-aalloista on pitkäaikainen ja merkittävä. Tehokkaiden rokotteiden tuotannon ja jakelun odotetaan optimistisissakin arvioissa tapahtuvan vasta jossakin vaiheessa ensi vuotta.

Siihen asti maskien käyttäminen on tiedepaneelin mukaan suositeltavaa julkisilla paikoilla ja joukkoliikennevälineissä, mahdollisesti alueen tartuntatautitilanteesta riippuen.

Raportin mukaan maskien käyttö erityisesti riskitilanteissa olisi hyödyllistä estämään tartuntojen leviämistä etenkin oireettomilta kantajilta.

Tiedepaneelin tehtävänä oli tukea valtiosihteeri Martti Hetemäen johtamaa valmisteluryhmää koronakriisin haitallisten vaikutusten arvioinnissa ja ehkäisyssä sekä rajoitustoimien purkamiseen ja Suomen jälleenrakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tiedepaneelin jäseninä on useita eri alojen asiantuntijoita, muun muassa zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

Tiedepaneelin raportin maskisuosituksesta uutisoi ensin Verkkouutiset.

STM:n selvityksen mukaan näyttö maskien tehosta on vähäinen

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viime viikolla julkistaman selvityksen mukaan näyttö kasvosuojusten vaikutuksesta on vähäinen.

Selvityksen mukaan kasvosuojus voi jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta se ei suojaa käyttäjäänsä tartunnalta.

Ministeriön selvitys ei ottanut kantaa siihen, kannattaisiko kasvosuojuksia käyttää. Hallituksen odotetaan päättävän jatkosta tällä viikolla.

STM:n selvityksen mukaan kasvosuojusten vaikuttavuudesta viruksen leviämisen ehkäisystä yhteiskunnassa on hyvin vähän tutkimustietoa. Selvityksessä katsotaan, että mahdollista vaikutusta on tutkimuksissa vaikeaa erottaa muiden suojatoimien vaikutuksista.

– Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tutkimustuloksia on hankalaa soveltaa Suomen covid-19-epidemiaan, koska kasvosuojusten julkinen käyttö tapahtuisi täällä varsin erilaisissa olosuhteissa kuin aiheesta tehdyissä satunnaistetuissa tutkimuksissa, selvityksen johtopäätöksissä todetaan.

Selvityksen mukaan laboratorio-olosuhteissa käytännössä kaikkien kasvosuojusten on todettu ainakin jossain määrin vähentävän mikro-organismien leviämistä hengitysilman mukana.

– Koska suurin osa kasvosuojuksista ei suojaa käyttäjäänsä tartunnalta, epidemian leviämisen ehkäisemiseksi kasvosuojusten käytön tulisi olla sekä riittävän laajaa että ohjeistuksen mukaista, selvityksessä sanotaan.

Myös kuorolaulua ja juhlintaa taustametelissä harkittava

Tiedepaneeli ottaa myös kantaa siihen, pitäisikö koronan takia tehtyjä rajoitustoimia tarkastella alueellisesti. Etenkin ravintoloiden toiminnan rajoittamisen yhteydessä on keskusteltu paljon siitä, pitäisikö toimintaa rajoittaa eri alueilla eri tavalla. Tiedepaneeli katsoo, että hoitomyöntyvyyden kannalta olisi hyvä, että paikkakunnilla, joissa on vähän tartuntoja tai ei yhtään tartuntoja, rajoitteet olisivat erilaisia kuin siellä, missä on runsaasti tapauksia.

Tiedepaneeli katsoo, että valtioneuvoston päätös kieltää yli 500 hengen tilaisuudet on järkevä, mutta pienempiäkin tiiviitä kokoontumisia sisätiloissa pitäisi harkita tartuntatilanteen mukaan.

– Tämä koskee varsinkin sellaisia kokoontumisia, joissa hengitetään voimakkaasti tai puhutaan kovalla äänellä, paneeli katsoo.

Paneelin mukaan tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kuorolaulu, tietyt liikuntamuodot ja juhlinta taustametelissä, jossa sosiaaliset ryhmät sekoittuvat.