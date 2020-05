Hallituksen esityksessä ravintolatuesta löydettiin eduskunnassa runsaasti epäkohtia

Hallituksen esitys tuesta koronakriisistä kärsineille ravintoloille sai tiistaina runsaasti kritiikkiä kansanedustajilta, vaikka kauan odotetun tukipaketin valmistumista kiiteltiinkin. Muun muassa tukipaketin riittävyyttä ja sen kohdentumista arvosteltiin.

Oppositiopuolueista ainakin kokoomus ja kristillisdemokraatit nostaisivat tukipaketin kokonaissummaa. Kokoomus nostaisi ravintoloiden tuet 300 miljoonaan euroon, kristillisdemokraatit 250 miljoonaan euroon.

Hallitus on kaavaillut 123 miljoonan euron tukea ravintoloille. Ravintolatuki on kaksiosainen: toinen osa tukee työllistymistä ja toinen on hyvitys valtion päätöksestä sulkea ravintolat koronakriisin vuoksi.

Myös vertailuajankohtaa, jonka mukaan ravintoloille myönnettäisiin hyvitystä, pidettiin puheenvuoroissa vääränä. Hallituksen esityksen mukaan hyvityksen määrään vaikuttaisi, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

– Kuten hyvin tiedetään, tammi-helmikuussa ravintoloissa on hiljaista kuin huopatossutehtaalla, pois lukien esimerkiksi Lapin sesonkimatkailukohteet, sanoi perussuomalaisten edustaja Jenna Simula.

Jo viime viikolla, kun esitys annettiin, kävi selväksi, että myös hallituspuolue keskustan mukaan tätä vertailuajankohtaa olisi vielä tarkasteltava. Keskustan Joonas Könttä totesi tiistaina, että selkeintä olisi verrata arvonlisällistä myyntiä nyt menetetyn koronakevään osalta suhteessa viime kevään myyntiin.

Myöskään kokoomus tai kristillisdemokraatit eivät pitäneet vertailuajankohtaa järkevänä.

Haatainen pitäisi kiinni kahdesta asiasta esityksessä

Hallitus myönsi viime viikolla esityksen antaessaan, että siihen on jäänyt keskeneräisyyttä. Haatainen sanoi eduskunnan istunnossa tiistaina, että on täysin avoin sille, miten viilauksia lakiin tehdään eduskunnassa, jotta se vielä paremmin osuu, minne sen kuuluu.

– Miksi olen tälle avoin? Eduskunta edellytti, että ravintoloille tuodaan kohtuullinen kompensaatio.

Haatainen sanoi haluavansa kuitenkin pitää kiinni siitä, että maksatus ravintoloille tapahtuisi sujuvasti. Siksi hän pitää tärkeänä, että hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta.

Lisäksi hän sanoi, että toisin kuin osa edustajista edellytti, hän ei luopuisi leikkurista, jolla suurimpien yritysten tukea leikattaisiin.

– Minusta tämän esityksen pitää tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Yrityksille myönnettävä hyvitys on esityksen mukaan enintään 15 prosenttia myynnin laskusta. Siltä osin kun laskennan pohjana oleva keskimyynti ylittää miljoona euroa, hyvitys tippuu viiteen prosenttiin.

Talousvaliokunnan mietintö jo tällä viikolla?

Ravintolatuista antaa mietinnön talousvaliokunta, jonka puheenjohtajan Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan esityksessä on paljon muutettavaa.

Ravintolat joutuivat laittamaan ovensa säppiin 4. huhtikuuta valtion päätöksellä. Vain ruuan ulosmyynti on ollut sallittua.

Vartiainen sanoi asettaneensa itselleen ja valiokunnalle tavoitteen, jonka mukaan mietintö olisi valmis tällä viikolla.

– Teemme parhaamme sen hyväksi, mutta tämä on tosi vaikea rasti, hän myönsi.

Vartiaisen mukaan talousvaliokunta tulee pohtimaan, mikä on riittävä tukipaketin koko, sopiva vertailuajanjakso sekä tarvitaanko erillistä työllistämistukea. Myys henkilöstöravintoloiden oikeutta tukeen on hänestä syytä pohtia. Hallituksen esityksessä ne on suljettu tuen ulkopuolelle.