Hallituksen iltakoulusta ei luvassa työllisyystoimien vaikutusarvioita

Hallituksen iltakoulusta ei ole tänään luvassa hallituksen työllisyystoimista vaikutusarvioita. Työministeri Timo Harakka (sd.) kertoi STT:lle eduskunnassa, että työllisyystoimien vaikutusarviointien tekemisessä ei olla vielä niin pitkällä.

– Vaikka näitä on pantu liikkeelle aika ripeästi, monet yksityiskohdat ovat täsmentymässä sitten, kun esitykset annetaan, Harakka sanoi.

Iltakoulu eli ministerien epävirallinen kokous on tänään illalla.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) lupaili budjettineuvotteluiden loppuinfossa syyskuun puolivälissä, että "joitakin arvioita" työllisyystoimien vaikutuksesta olisi hallituksen iltakoulun jälkeen.

Harakan mukaan ei ole ollut missään vaiheessa realistista ajatella, että vaikutusarvioita olisi luvassa. Esimerkiksi kuntakokeilulain työllistävä vaikutus riippuu Harakan mukaan siitä, montako kuntaa lähtee mukaan.

– Ero voi olla tuhansista kymmeniin tuhansiin.

Työvoimapalvelujen alueelliset kuntakokeilut ovat yksi hallituksen työkalupakissa olevista työllistämiskeinoista, joista hallitus kertoi budjettiriihessään syyskuussa. Kuntakokeiluissa on kyse siitä, että työttömien palveluprosesseja siirretään TE-toimistoilta kunnille.

Myöskään esimerkiksi palkkatukimallista ei Harakan mukaan ole vielä vaikutusarviota.

Iltakoulussa hallitus "saman tiedon tasalle"

Harakan mukaan iltakoulun tavoitteena on, että koko hallitus saadaan saman tiedon tasalle siitä, mitä työllisyyden edistämisen ministeriryhmä on käsitellyt. Tarkoitus on myös katsoa laajemmin, mikä koko hallituksen ja kaikkien ministerien vastuu työllistämistoimissa on.

Hallituksesta on korostettu useasti, että se haluaa valmistella huolella toimenpiteitä, joilla on tarkoitus vahvistaa työllisyyttä. Se on asettanut välitavoitteekseen, että ensi vuoden elokuussa on toteutumassa vähintään puolet koko hallituskauden työllisyystavoitteesta eli 30 000 uutta työpaikkaa, jotta nykyisellä menokehyksellä voidaan jatkaa.