Hallituksen johto pohtii perhevapaauudistuksen jatkokuvioita

Hallituksen johtokolmikko käsittelee tänään perhevapaauudistuksen kohtaloa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) käyvät mallit läpi ja pohtivat uudistusta illalla.

Asiasta kertoi pääministeri viikonloppuna Twitterissä.

Perhevapaauudistuksen etenemiseen tuli mutkia, kun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti, että keskusta haluaa siirtää koko asian seuraavalle hallitukselle.

Saarikon mielestä hallituksen perhevapaauudistukselle asettamat raamit olivat liian tiukat, koska lisärahaa ei ollut luvassa. Saarikko arvioi lauantaina STT:lle, että työmarkkinajärjestöiltä pitäisi herua lisää rahaa, jotta uudistus etenisi. Raha menisi isille kiintiöidyn ansiosidonnaisen perhevapaan pidentämiseen muutamalla viikolla.

Mistä siis rahat?

Hallituksen reunaehdot perhevapaauudistukselle ovat olleet, että perheiden valinnanvapaus säilyy, kotihoidon tuki ja mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen asti kotona säilytetään, eikä perhevapaisiin olla valmiita laittamaan lisää rahaa.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan valtiovarainministeriö oli jo luvannut rahoitusratkaisun, jossa julkiseen talouteen syntyvä 80–100 miljoonan euron aukko olisi katettu.

– Kokoomus ei anna periksi ennen kuin perhevapaauudistus on maalissa. Uudistus on meille sydämen asia ja sille on laaja yhteiskunnallinen tarve, Grahn-Laasonen sanoi perjantaina STT:lle.

Myös siniset on ilmoittanut halustaan jatkaa ratkaisun hakemista.

– Ei anneta tämän kaatua, vaan palataan neuvottelupöytään, vetosi puheenjohtaja Terho Twitterissä perjantaina.