Hallituksen lakiesitys tuomassa roimia korotuksia paljon palveluita käyttävien terveyskeskusmaksuihin – maksajiksi joutuisivat etenkin vanhukset

Hallituksen esitys asiakasmaksulain uudistamiseksi uhkaa nostaa paljon palveluita käyttävien terveyskeskusmaksuja.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Marjo Kekki vahvistaa, että maksut nousisivat niillä, jotka käyvät useita kertoja vuodessa terveyskeskuksessa, sillä nykyinen niin kutsuttu asiakasmaksujen ”välikatto” poistuisi.

Käytännössä maksut nousisivat erityisesti vanhuksilla, koska he käyttävät paljon terveyspalveluita.Yksittäiselle, paljon sairastavalle henkilölle terveyskeskusmaksujen nousu voi tarkoittaa jopa satojen eurojen lisäkulua vuosittain, sillä aiemmin asiakas on maksanut esimerkiksi lääkärikäynnistä enintään alle 61,80 euroa vuodessa (á 20,60), mutta jatkossa käynneistä pitää maksaa maksukaton täyttymiseen 683 euroon saakka.

Mikä välikatto?

Terveyskeskusmaksujen välikaton poistuminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lääkärin käynnistä perittäisiin jatkossa jokaiselta käynniltä maksu, eikä maksujen perintä lakkaisi vuodessa kolmannen käyntikerran jälkeen, kuten nykyisin. Terveyskeskusmaksujen periminen pysähtyisi jatkossa vasta asiakkaan terveydenhuollon vuotuisen maksukaton (tällä hetkellä 683 euroa) täyttyessä.

Terveydenhuollon maksukattoa kerryttäisivät kuitenkin jatkossa myös suun terveydenhuollon, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan ja ensihoitopalvelun maksut sekä toimeentulotuesta maksetut maksut.

Voimaan 2021

Kekki perustelee lakimuutosta sillä, että muutos yhtenäistää ja selkeyttää perus- ja erikoistason maksuja niin, että ne määräytyvät samalla tavoin. Lisäksi asiakkailla on jo 683 euron maksukatto kunnallisista terveydenhuoltokuluista.

– Eräällä tapaa tässä on ollut tuplaturva. Maksukatto 683 euroa riittää turvaamaan sen, että maksut eivät muodostu asiakkaalle kokonaisuutena kohtuuttomiksi, Kekki sanoo.

Suurin osa asiakkaista käy hänen mukaansa lääkärillä korkeintaan kolme kertaa vuodessa, enemmistö vain yhden kerran. Myös mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvät avohoidon käynnit olisivat jatkossa kokonaan maksuttomia.

Kekki kertoo, että joiltakin tahoilta on kuitenkin kuulunut huolenaiheita muutoksesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alusta ja eduskunta käy lakiesityksestä lähetekeskustelua tänään keskiviikkona.

Lapsille ilmaisia palveluita lisää

Sen sijaan lapsiperheiden terveydenhuollon maksut vähenisivät nykyisestä, jos lakiesitys menee läpi. Alle 18-vuotiailta ei peritä tälläkään hetkellä terveyskeskusmaksuja, mutta sen sijaan esimerkiksi erikoissairaanhoidosta on voitu periä maksuja. Nyt erikoissairaanhoitokin muuttuisi alle 18-vuotiaalle ilmaiseksi.

Kekki kertoo, että asiakasmaksulain uudistus on pyritty tekemään kustannusneutraaliksi. Lakimuutos nostaisi valtion kustannuksia kuitenkin noin neljällä miljoonalla eurolla vuodessa. Eniten lisäkuluja arvioidaan syntyvän juuri alaikäisten terveyspalveluiden maksuttomuuden laajentamisesta, noin 32 miljoonan euron verran. Lisää rahaa sen sijaan odotetaan kertyvän hoitajamaksuista (enimmillään 30 Me) sekä lääkärin vastaanottomaksujen lisääntymisestä (enimmillään 27 Me) välikattojen poistuessa. Arviot ovat kuitenkin epävarmoja.

Hoitajamaksujen uskotaan yleistyvän koko maata kattaviksi, sillä sote- ja maakuntauudistuksen alkaessa koko maakunnassa pitää olla sama maksu. Maakunnilla on kuitenkin mahdollisuus erikseen päättää jättää maksu perimättä tai periä se pienempänä.