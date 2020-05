"Hallituksen ravintolatukimallissa paljon korjattavaa" – Kokoomus nostaisi ravintoloiden tuet 300 miljoonaan, kristillisdemokraatit 250 miljoonaan

Talousvaliokunnan puheenjohtajan Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan hallituksen esityksessä ravintoloille myönnettävästä tuesta on paljon muutettavaa.

Eduskunta aloitti ravintoloille koronaviruksen takia myönnettävien tukien käsittelyn tänään. Asiasta antaa mietinnön talousvaliokunta, joka kokoontui tänään ensimmäistä kertaa kuulemaan asiantuntijoita.

Vartiainen toivoo, että käsittely voidaan hoitaa ripeästi ja ravintolat voivat saada kipeästi kaipaamansa tuet. Ravintolat joutuivat laittamaan ovensa säppiin 4. huhtikuuta valtion päätöksellä, vain ruuan ulosmyynti on ollut sallittua.

– Nyt olisi tärkeää päästä nopeasti eteenpäin, sillä jos sopeutuminen tapahtuu laajan konkurssiaallon kautta, silloin se tulee pitkällä aikavälillä kalliimmaksi hyvinvoinnille ja veronmaksajille, Vartiainen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Hän sanoi asettaneensa itselleen ja valiokunnalle tavoitteen, jonka mukaan mietintö olisi valmis tällä viikolla.

– Teemme parhaamme sen hyväksi, mutta tämä on tosi vaikea rasti, hän myönsi.

Hallitus on kaavaillut 123 miljoonan euron tukea ravintoloille. Ravintolatuki on kaksiosainen: toinen osa tukee työllistymistä ja toinen on hyvitys valtion päätöksestä sulkea ravintolat koronakriisin vuoksi.

Vartiainen: Tarvitaanko erillistä työllistämistukea?

Vartiaisen mukaan talousvaliokunta tulee pohtimaan riittävää tukimäärää sekä sitä, minkä vertailuajanjakson perusteella hyvitystä myönnettäisiin. Hallituksen esityksen mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Vartiainen ei lähtenyt etukäteen ennakoimaan, mihin ratkaisuun valiokunnassa päädytään.

Lisäksi talousvaliokunnan pohdinnassa on herätetty kysymys, tarvitaanko erillistä työllistämistukea ja jos tarvitaan, onko silloin syytä asettaa erilaiseen asemaan henkilövuokraus.

Myös henkilöstöravintoloiden oikeutta tukeen pohditaan, vaikka hallituksen esityksessä ne on suljettu tuen ulkopuolelle

– Niissäkin on tapahtunut huomattava myynnin väheneminen, hän muistuttaa.

Kokoomus: Malli on riittämätön

Oppositiopuolueissa on halukkuutta nostaa tukimäärää. Esimerkiksi kokoomus nostaisi ravintoloiden tuet 300 miljoonaan euroon, kristillisdemokraatit 250 miljoonaan euroon.

Kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen sanoi Vartiaisen kanssa järjestämässään tiedotustilaisuudessa, että hallituksen esittämä 123 miljoonan euron tukikokonaisuus ei riitä. Hallituksen tukipaketissa on myös muita ongelmia, joita kokoomus korjaisi.

– Kokoomuksen mielestä malli on riittämätön ja huonosti kohdentuva ja jopa kilpailutilannetta vääristävä, monimutkainen ja hidas, Heinonen sanoi.

Heinosen mukaan hallituksen esittämä tukikokonaisuus aiheuttaisi edelleen sen, että ravintola- ja kahvila-alalla nähtäisiin merkittävä määrä konkursseja ja jopa 30–40 000 työtöntä.

Aiemmat tuet eivät saisi rokottaa

Kokoomus ei myöskään hyväksy sitä, että aiemmin myönnetyt kehitystuet vähentäisivät ravintola-alan tukea tai kokonaan estäisivät sen. Hallituksen esityksen mukaan hyvityksen määrästä vähennetään mahdolliset ely-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.

Kokoomukselta ei heru myöskään ymmärrystä arviointiajankohdalle, jossa liikevaihtoa tarkastellaan. Hallituksen esityksen mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

– Esimerkiksi toukokuu on yksi alan parhaita kuukausia lukuisine pyhäpäivineen ja juhlapäivineen, Heinonen selvensi.

Kokoomus esittää kolmea vaihtoehtoa vertailuajankohdaksi: edellisen vuoden liikevaihto, kuusi koronakriisiä edeltävää kuukautta tai huhti-toukokuu vuodelta 2019.

Puolue myöntäisi ravintoloille ja kahviloille tukea niin sanottuna yleistukena, joka ei ole sidottu henkilöstömäärään eikä se olisi kaksiosainen, kuten hallitus esittää.