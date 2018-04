Hallituksen sisäisiä kiistojakin aiheuttanut kasvupalvelulaki on määrä esitellä tänään

Hallituksen on tänään määrä antaa esityksensä kasvupalvelulaista. Maakuntauudistukseen liittyvä kasvupalvelulaki myllertää uusiksi työvoima- ja yrityspalvelut, joiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta maakunnille.

Iltapäivällä elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) ja työministeri Jari Lindströmin (sin.) on määrä kertoa, kuinka uudistus vaikuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluihin.

Maakuntauudistuksen yhteydessä nykyiset TE- ja yrityspalvelut on tarkoitus yhdistää kasvupalveluiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kasvupalveluilla edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin ja turvataan osaavan työvoiman saatavuutta. Kasvupalvelujen tuottamisessa on tarkoitus hyödyntää markkinoita ja tavoitteena on palvelujen vaikuttavuuden lisääminen.

Poikkeuksena kasvupalvelulaissa on Uudenmaan erillisratkaisu, jossa kasvupalveluiden järjestämisvastuu on Uudenmaan maakunnan sijaan pääkaupunkiseudun kuntien muodostamalla kuntayhtymällä.

Kasvupalvelulaki ehti aiheuttaa eripuraa hallituksen sisällä marraskuussa, kun keskustan ja kokoomuksen sorvaama kompromissi ei kelvannut sinisille. Hallituspuolueet saavuttivat lopulta sovun tammikuussa. Tuolloin tehdyssä kompromississa aiempaan lakiluonnokseen lisättiin niin sanottu allianssimalli, joka mahdollistaa maakunnallisten yritys- ja työllisyyspalveluiden sekä kunnallisten elinvoimapalveluiden toteuttamisen yhdessä.