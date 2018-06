Hallituksen sote-uudistuksen kohtalon jatkokäsittely käynnistyy – viikkokausien kokousputki voi venyä heinäkuulle

Sote-uudistuksen jatkopuinti alkaa toden teolla tällä viikolla. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa kokoussarjansa jo heti tänä aamuna. Valiokunnan työ sote-lakien parissa saattaa jatkua heinäkuulle, arvioitiin viikonvaihteessa.

Myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pohtivat näkemyksiään tilanteesta tämän viikon aikana. Etenkin kokoomuksen kantaa odotetaan kiinnostuneena, sillä on epäselvää, voiko puolue hyväksyä perustuslakivaliokunnan asettamat reunaehdot. Hallituksella on tällä hetkellä hyvin niukka enemmistö eduskunnassa.

Koolla ovat niin ikään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta vastaavat niin kutsutut reformiministerit eli muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.), kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.).

Venyy ja paukkuu

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi oman sote-lausuntonsa perjantaina. Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen lakiesityksessä on edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia, mutta korjaukset voidaan kuitenkin tehdä eduskunnassa.

Valiokunta edellyttää useita muutoksia, jotta uudistuksen perustuslaillisuus voidaan turvata. Keskeisimmät ongelmat liittyvät valinnanvapauden voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitukseen.

Hallituksen tavoitteena on ollut, että sote-lait saataisiin eduskunnan äänestykseen ennen kesälomia. Eduskunta on varautunut istumaan ainakin heinäkuun ensimmäiselle viikolle. On mahdollista, että sote-äänestys menee syksyllekin.

Lokakuun lopulle kaavaillut maakuntavaalit siirtyvät näillä näkymin vähintään vuoden loppuun tai ensi keväälle.