Hallituksessa sopu yritysten yleistuesta, haarukka tiettävästi 2  000 – 200  000 euroa yritystä kohden – neuvottelut ravintoloiden avaamisesta jatkuvat ensi viikolla

Yritysten uudenlainen yleistuki sai vihreää valoa hallitukselta keskiviikkona, mutta päätöksistä kerrotaan vasta torstaina aamulla tiedotustilaisuudessa. STT:n tietojen mukaan tukea saisi yritystä kohden 2 000–200 000 euroa ja tästä oli tiettävästi jo ennen neuvotteluita hallituspuolueiden sopu olemassa.

STT:n tietojen mukaan suoraa tukea voisi saada kahdelta kuukaudelta kiinteisiin kuluihin, eikä sitä tarvitsisi maksaa takaisin.

Summista kertoivat aiemmin myös ainakin Helsingin Sanomat ja MTV-uutiset. Mediatietojen mukaan tukipaketti olisi kokonaisuudessaan 500–600 miljoonaa euroa.

Yksityiskohdat tarkentuvat tiettävästi vielä valmistelussa esimerkiksi sen osalta, kuinka paljon liikevaihdon pitää supistua, että yritys on oikeutettu tukeen.

Esitys pohjautuu niin sanottuun Vihriälän malliin, jonka mukaan tukea maksettaisiin maaliskuun ja huhtikuun ajalta yrityksille, joiden liikevaihto on pienentynyt vähintään 30 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tämän lisäksi laskelmia on tehty myös muun muassa 25 prosentin pohjalta.

STT:n tietojen mukaan tukea jakaisi näillä näkymin Valtiokonttori ja tarvittavat tiedot saataisiin verottajalta.

Mitään estettä ei tiettävästi ole sille, ettei tukea voisi maksaa myös yksinyrittäjille.

Ehtona, että osinkoja ei makseta

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtaman työryhmän mallissa tuen vastaanottamisen ehtona on, että yritys ei maksa osinkoja eikä tulokseen perustuvia palkkioita tältä vuodelta.

Laaja yleistuki vaatii lainsäädännön, joka vie vähintään viikkoja. Vastaavaa tukimuotoa ei ole ennen ollut käytössä.

Suoralla kriisituella on tarkoitus tukea kaikkein eniten koronaepidemiasta kärsiviä yrityksiä, jotka kamppailevat hengissä pysymisestä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi viime viikolla STT:lle, että jos hallitus päättää viedä eteenpäin laajaa yleistukea, Business Finland palaa perustehtäväänsä eli jakamaan kehittämistukia yrityksille.

Hallitus on jo aiemmin luvannut yrityksille suoraa tukea koronakriisiin vajaat 1,5 miljardia euroa. Business Finlandin osuus on ollut 800 miljoonaa, ely-keskusten 400 miljoonaa ja kuntien 250 miljoonaa euroa.

Ely-keskukset auttavat alle viiden hengen yrityksiä ja Business Finland sitä suurempia. Kunnat myöntävät 2 000 euron avustuksia yksinyrittäjille.

Vielä ei ole tiedossa, miten nämä tuet suhteutetaan uuteen yleistukeen. Tiettävästi esimerkiksi Business Finlandissa on sisällä tuhansia hakemuksia.

Ravintoloiden oma 123 miljoonan euron suuruinen erillistuki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Ravintoloiden sulkemista puretaan hallitusti ja portaittain

Avataanko ravintolat kaikkialla Suomessa yhtä aikaa vai ei? Muun muassa tästä ei vielä keskiviikkona kuultu hallituksen päätöstä noin neljä tuntia kestäneiden neuvottelujen päätteeksi. Neuvottelut jatkuvat ensi viikon tiistaina.

Lakia valmistelevassa sosiaali- ja terveysministeriössä on tiettävästi lähdetty siitä, että ravintoloita avattaisiin joillakin alueilla aiemmin kuin toisilla, koska epidemiatilanne on erilainen eri puolilla Suomea.

Hallitus on linjannut, että ravintoloiden sulkemista kuten muitakin rajoituksia puretaan hallitusti ja portaittain hybridistrategian mukaisesti eli yhä enemmän epidemiologisen tilanteen perusteella.

STT:n tietojen mukaan muun muassa tästä syystä valmistelussa on lähdetty siitä, että ravintolat avataan tartuntatautilain perusteella. Tartuntatautilaki mahdollistaa paremmin alueellisen arvioinnin kuin laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, jonka perusteella ravintolat 4. huhtikuuta suljettiin.

Esimerkiksi vihreiden ministerit sisäministeri Maria Ohisalo ja ulkoministeri Pekka Haavisto suhtautuivat neuvotteluihin mennessään epäilevästi siihen, että ravintoloita avattaisiin eri aikaan eri alueilla.

– Ehkä olisi asiakkaiden, kansalaisten kannalta selkeä, että koko maa menisi näissä yhdessä rytmissä, Haavisto arveli ennen neuvotteluita.

Sen sijaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Anu Vehviläinen sanoi eduskunnassa STT:lle, että jos säädöspohja antaa myöten alueelliselle harkinnalle, sitä olisi hyvä jatkotyössä saada käyttöön.

Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta puolsi taannoin ravintoloiden sulkemista muun muassa sillä edellytyksellä, että kieltoa rajataan alueellisesti ja ajallisesti tilanteen salliessa.

Yökerhot saattavat pysyä pitempään suljettuina

Hallitus pohti neuvotteluissa keinoja, miten ravintoloita voidaan avata turvallisesti asiakkaille kesäkuun alusta alkaen. Se tietää todennäköisesti rajauksia asiakasmääriin ja aukioloaikoihin.

Asiakkaiden tulisi ennen kaikkea itse huolehtia turvaväleistä. Sisäministeri Ohisalo sanoi ennen neuvotteluita, ettei poliisilla ole resursseja valvoa, että ravintoloissa noudatetaan turvavälejä.

STT:n tietojen mukaan lähtökohta on, että asiakasmäärää ei ainakaan rajoiteta pienemmäksi kuin puoleen nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Näin on tehty myös ulkomailla, joiden käytännöistä on valmistelussa otettu mallia.

Lisäksi asiakkaiden tulisi pysyä pelkästään istumapaikoilla. Näin on esimerkiksi Ruotsissa. Esillä neuvotteluissa on tiettävästi ollut myös muun muassa, että alkoholia saisi tarjoilla iltayhdeksään saakka, mutta asetuksella tarjoilua voisi siitä myöhentääkin.

Todennäköistä myös on, että esimerkiksi yökerhot saavat avata ovensa myöhemmin kuin kahvilat, ruokaravintolat ja pubit, joissa turvaväleistä on helpompi huolehtia.