Hallitus aikoo muuttaa irtisanomisperusteita alle kymmenen hengen yrityksissä.

Työministeri Jari Lindström sanoi tiedotustilaisuudessa, että aiemmin kaavailtua 20 hengen rajaa kritisoitiin lausuntopalautteessa liian korkeaksi ja se olisi ollut kansainvälisestikin vertaillen korkea.

– Rajan alentaminen ei kuitenkaan muuta esityksen alkuperäistä tarkoitusta, työllistämisen kynnyksen alentamista pienissä yrityksissä. Tällä hetkellä työsuhdeturvaa koskevat säännökset nostavat merkittävästi rekrytointikynnystä erityisesti pienissä yrityksissä. Virherekrytoinnin korjaaminen on kohtuuttoman vaikeaa. Mitä pienempi yritys, sitä suurempi rekrytointiriski, Lindström sanoo.

Henkilöperusteisen irtisanomisen perusteella asetettavaa työttömyysturvan karenssia lyhennetään 90 päivästä 60 päivään. Tämä koskee myös suuremmissa yrityksissä työskenteleviä, joihin irtisanomisperusteiden muutos ei vaikuta.

"Ei tule villiä länttä"

Lindströmin mukaan hallitus ei missään vaiheessa ole unohtanut työntekijöiden suojelua, vaikka muutosten valmistelu onkin lähtenyt yritysten tarpeista.

– Työmarkkinoista ei tule villiä länttä, eikä työntekijöitä voi jatkossakaan irtisanoa mielivaltaisesti. Esityksemme noudattaa tarkasti perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia, ministeri Lindström korosti.

Käytännössä säännös voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei noudata työaikoja, laiminlyö työnantajan määräämiä työtehtäviä tai suorittaa niitä ohjeiden vastaisesti. Irtisanomiseen voisi oikeuttaa myös sellainen työntekijän epäasiallinen käyttäytyminen, joka vaikeuttaa pienen työyhteisön toimintaa.

Irtisanominen olisi mahdollista vasta sen jälkeen, kun työntekijää on ensin varoitettu moitittavasta menettelystä. Työntekijän tilapäinen alisuoriutuminen, vähäiset velvoitteiden rikkomiset tai laiminlyönnit eivät jatkossakaan oikeuttaisi irtisanomiseen.

Lisäksi hallitus on osana tarjoamaansa kompromissia valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän yt-lain muutosten jatkovalmistelua varten.

Lindström toivoo keskustelua

Lindström sanoo toivovansa, että hallituksen kompromissiesityksen pohjalta voitaisiin keskustella ja tämä rauhoittaisi tilannetta työmarkkinoilla. Työriita ei hänen mukaansa ole se, mitä hallitus tavoittelee.

Palkansaajajärjestö SAK on jo aiemmin ilmoittanut, että huomisia poliittisia lakkoja ja muita järjestöllisiä toimia ei peruta esitykseen tehtävien viilausten vuoksi, vaan lakihanke pitäisi perua kokonaan.

Hallitus jatkaa kuitenkin esityksen valmistelua ja aikoo antaa sen eduskunnalle marraskuussa.

Lindström sanoo toivovansa, että SAK ja muut osapuolet tutustuisivat hallituksen viilattuun esitykseen tarkasti ja pohtisivat, olisiko sen pohjalta mahdollista päästä eteepäin.

– Ei sopua synny, jos ei olla valmiita tulemaan vastaan. Joillekin tämä on periaatekysymys. Ja silloin, kun joku on periaatekysymys, on aika hankalaa neuvotella.