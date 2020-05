Hallitus antoi esityksen ravintolatuesta, mutta ei näytä itsekään olevan siihen tyytyväinen – Kulmuni: Eduskunnan on syytä tarkkaan käydä läpi korjaustarpeet

Hallituksen esitys ravintoloiden tuesta annettiin viimein perjantaina, mutta eduskunnan käsittelyssä siihen voi tulla vielä muutoksia. Tämä näyttäisi olevan ainakin hallituspuolue keskustan toive.

Eduskunnassa lakiesitys menee talousvaliokunnan syyniin. Talousvaliokunnan puheenjohtaja, oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen sanoo tiedotteessa, että valiokunta on valmis korjaamaan hallituksen ravintolatukiesityksen pahimmat ongelmakohdat asiantuntijoita kuunnellen.

– Hallituspuolueilta on tullut selvä viesti, jonka mukaan eduskunnan odotetaan muuttavan sen esitystä paremmaksi. Toimintatapa on hyvin epätavallinen, enkä ole varma, että ymmärrän sen syitä. Hallituksen oma toiminta suurin virkamiesresurssein olisi varmaan nopein tapa saada paranneltu malli aikaiseksi ja tuki sen tarvitsijoille, Vartiainen sanoo.

– Mutta otamme tietysti haasteen vastaan, Vartiainen lisää.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni tviittasi asiasta pian esityksen antamisen jälkeen.

– Laki ravintoloiden tuesta on tänään annettu. Kiireisesti tehtyyn esitykseen jää aina tarkennettavaa, ja eduskunnan on syytä tarkkaan käydä läpi korjaustarpeet liittyen korvauksen vertailuajankohtaan sekä yritystukien yhteensovittamiseen, hän kirjoittaa.

Paketti tukee työllistymistä ja kompensoi sulkemista

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) esitteli 123 miljoonan euron arvoisen tukipaketin jo keskiviikkona, mutta esitys siitä saatiin vasta tänään. Malli on kaksiosainen: toinen osa tukee työllistymistä ja toinen on hyvitys valtion päätöksestä sulkea ravintolat koronakriisin vuoksi.

Tuki oli valtioneuvoston listalla jo torstaina, mutta keskusta vaati sen viime tingassa pois käsittelystä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kirjoitti eilen Twitterissä, että alkuvuonna monella ravintolalla myynti on pientä, joten eduskunnan on syytä vielä tarkastella korvausajankohtaa.

Hän sanoo STT:lle perjantaina, että mahdolliset muutokset ovat eduskunnan talousvaliokunnan arvioitavissa.

– Hallituksen puolelta viestitys on ollut, että mikäli (muutos) nähdään tarpeelliseksi, niin hallitukselta löytyy ymmärrystä siihen, hän sanoo.

Lintilän mukaan asia tuli verrattain nopeasti ja siinä on aukkoja, jotka täytyy käydä asiantuntijakuulemisissa tarkasti läpi.

– Eli lähinnä tämä, että onko se verrokkikuukausi oikea, se on sellainen, ja sitten on myös tämä tukien yhteensovittaminen, se on varmaan yksi mikä tulee siellä valiokuntakäsittelyssä, hän sanoo.

Lintilän mukaan keskusta ei vetänyt asiaa pois valtioneuvoston yleisistunnossa.

– Vaan se lausuma, joka siinä tehtiin, oli sellainen, että sitä haluttiin vielä tarkentaa. Ei siinä sen puoleen ollut mitään dramatiikkaa, hän sanoo.

Haataisen esittelemän mallin mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

Lähtökohta on hallituksen tänään antamassa esityksessä edelleen sama.

Juokseviin kuluihin varattu 83 miljoonaa

Esityksen mukaan yrityksellä on mahdollisuus hakea tukea työntekijöiden työllistämiseen yrityksen toiminnan käynnistymisvaiheessa. Toinen osa liittyy eduskunnan edellyttämään toiminnan rajoitusten kohtuulliseen hyvittämiseen. Tarkoituksena on tukea ravintoloiden ja muiden ravitsemisliikkeiden kykyä hoitaa joustamattomia kustannuksiaan. Joustamattomia kustannuksia ovat esimerkiksi vuokrat sekä sähkö- ja vesikulut eli sellaiset kulut, joita ravintolat eivät voi itse sopeuttaa.

Hyvityksen määrästä vähennetään mahdolliset ely-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.

Ravitsemisliikkeiden tuki on osa vuoden kolmatta lisätalousarviota.

Työllistämistuen osuus tukipaketista on 40 miljoonaa euroa, jos 40 000 työntekijää työllistyy sen avulla uudelleen. Juoksevien kulujen tukemiseen on varattu 83 miljoonaa euroa.

– Luku täsmentyy, kun maksatus tehdään, mutta tämä on pohja-arvio, Haatainen sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Ravintolat joutuivat laittamaan ovensa säppiin 4. huhtikuuta valtion päätöksellä. Ruuan ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu. Eduskunta velvoitti sulkemispäätöksen yhteydessä hallitusta antamaan kohtuullisen kompensaation menetyksistä, jotka aiheutuvat toiminnan rajoittamisesta.

Hyvitys maksetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta

Etenkin ravintola-ala on kritisoinut sitä, että kompensoinnin valmistelussa on mennyt aikaa. Eduskunta hyväksyi ravintoloiden sulkemispäätöksen reilu kuukausi sitten.

Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Antti Neimala sanoo STT:lle, että vaikeuskertoimet hallituksen esityksen valmistelussa olivat ennennäkemättömät. Neimalan mukaan ravintoloille annettava työllistymistuki ja hyvitys on lainsäädäntöasiana niin monimutkainen, että normaalioloissa muutokseen olisi ollut tarve käyttää vuosi aikaa. Myöskään tämän tyypistä rakennelmaa ei ole ollut aiemmin olemassa.

– Vaikeuskerrointa lisäsi lisäksi se, että meidän yritystukijärjestelmämme on hyvin kuormitettu koronatilanteen takia jo valmiiksi. Emme voineet lähteä hakemaan sellaisia vaihtoehtoja, että tavanomaiset yritystukiviranomaiset olisivat hallinnoineet tätä järjestelmää, Neimala sanoo.

Neimalan mukaan se olisi ollut niiden resurssien kannalta hankalaa. Ravintoloille maksettavan kompensaation on lisäksi oltava mahdollisimman nopea ja hallinnollisesti tehokas.

Esityksen mukaan hyvitys maksetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Osalle yrityksiä, kuten muita tukia hakeneille yrityksille, hyvitys myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää ely-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.

Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti.

Ravintoloille tuleva tuki tarvitsee vielä EU-komission hyväksynnän. Neimala odottaa sen tulevan nopeasti. Hänen mukaansa puhutaan pikemminkin päivistä kuin viikoista.