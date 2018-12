Hallitus ei ole enää tällä vaalikaudella antamassa lakiesitystä alkoholin etämyynnistä.

Asiaan on pyydetty lausunto oikeuskanslerilta, joka katsoo, että lainsäädäntöön ei tällä erää välttämättä tarvita muutoksia. Sen sijaan asiassa voidaan edetä niin, että viranomaiset linjaavat asiaa nykylain pohjalta.

– Oikeuskanslerin lausunto tuo pitkään jatkuneeseen epäselvyyden tilaan selkeyttä. Saimme tukea ja viitoitusta sille, että ensin pitää katsoa miten laki toimii. Jos viranomaisvalvontaa tehostetaan nyt, saamme lain soveltamisesta tietoa vasta seuraavalla hallituskaudella. Näin ollen tällä vaalikaudella alkoholilain muutoksia etämyynnin osalta ei ole perusteltua tehdä, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

Käytännössä tarvitaan siis lisää tulkintoja alkoholilain noudattamista valvovilta Valviralta ja Tullilta. Mahdollista lakimuutoksen tarvetta voidaan arvioida uudelleen myöhemmin, kun nykylaista on saatu lisää tulkintoja.

Viranomaiset ja tuomioistuimet voivat täsmentää tulkintoja lisää

Oikeuskansleri ei ole suoraan ottanut kantaa siihen, onko etämyynti nykylain mukaan kiellettyä vai sallittua.

Aiemmin asiaa on tarkentanut muun muassa korkeimman oikeuden ratkaisu viime kesältä. Siinä korkein oikeus katsoi, että Virosta Suomeen alkoholia vuonna 2009 asiakkailleen myynyt ja toimittanut mies toimi lainvastaisesti. Koska myyjä muun muassa kuljetti alkoholijuomat ja luovutti ne ostajalle Suomessa, KKO katsoi, että kyse oli alkoholijuomien vähittäismyynnistä Suomessa.

Hallituksen sisällä on ollut erimielisyyttä siitä, miten etämyyntiin tulisi suhtautua ja onko se nykylain pohjalta kiellettyä vai sallittua. Kokoomus on katsonut, ettei se ole nykylainkaan pohjalta kiellettyä, keskusta on tulkinnut toisin.

Epäselvyys nousi esiin myös eduskunnassa alkoholilain muutoksista päätettäessä, ja eduskunnan ponsi velvoitti, että asiaa selvennettäisiin.

– Korkeimman oikeuden antama ennakkopäätös on jo selkeyttänyt alkoholisäännösten tulkintaa. Oikeuskanslerin lausunto tukee ajatusta siitä, että viranomaiset ja tuomioistuimet voivat täsmentää tulkintoja lisää, Saarikko sanoo.

Komissio otti kantaa lakimuutokseen

-

nyt sellaista ei tulekaan

EU-komissio otti viime kuussa Suomen pyynnöstä kantaa lakiesitykseen, jossa kaikkien etämyytyjen alkoholijuomien maahantuonti olisi kielletty. Komissio piti maahantuontikieltoa unionin perustamissopimuksen vastaisena. Se pyysi Suomea harkitsemaan, voitaisiinko alkoholijuomien etämyynti sallia siten, että tuotteet luovutettaisiin hyväksytyistä luovutuspaikoista.

Suomen on vastattava komission esittämiin huomioihin 7. tammikuuta mennessä.

Nyt hallitus katsoo, ettei komission näkemys ole asiassa enää sikäli relevantti, että komissio otti kantaa nimenomaan esillä olleeseen lakimuutokseen, jota kuitenkaan ei nyt olla tekemässä.