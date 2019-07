Hallitus hillitsemässä sähkön siirtohintojen nousua: Sähkömarkkinalain muutokset eduskuntaan syksyllä, aggregaattien käyttöä selvitetään

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) haluaa hillitä sähkön siirtohintojen jatkuvaa nousukierrettä. Syksyllä eduskuntaan tuodaan ensimmäiset, sähkömarkkinalakiin nopeasti tehtävät muutosehdotukset, joilla siirtohintojen nousua padotaan.

Kulmunin mukaan siirtohintojen alituottojen jaksotusta pidennetään neljästä vuodesta kahdeksaan vuoteen, mitä myös energiayhtiöt ovat toivoneet. Toinen lakiehdotus liittyy sähkön siirtohinnoista tehtäviin voittoihin.

– Tällä hetkellä verkonhaltija saa korottaa siirtomaksuja vuoden sisällä enintään 15 prosentilla. Tätä rajaa tiukennetaan alaspäin kuluttajan hyväksi, Kulmuni sanoo.

– Näillä kahdella keinolla yritetään hidastaa siirtohintoihin kohdistuvia nousupaineita. Nämä pystytään tekemään nopeasti tuomalla lakiehdotukset syksyllä eduskuntaan, Kulmuni kertoo.

Elinkeinoministeri toivoo, että eduskunta pystyisi käsittelemään lakiehdotukset syysistuntokaudella, jolloin ne tulisivat voimaan jossain vaiheessa vuodenvaihteen jälkeen.

Yhtiöt noudattavat lakia

Kulmunin mukaan elinkeinoministeriössä mietitään myös muita tapoja, joilla voidaan varmistaa sähkön toimitusvarmuus ja hillitä siirtohintojen nousua, mutta ne vaativat lisäselvityksiä. Esimerkiksi Ruotsissa on alueellisia portaita siirtohinnoille.

Kulmuni ei lähde arvostelemaan energiayhtiöitä suurista siirtohintojen korotuksista, mutta sanoo, että kaikki ei mennyt aikoinaan ”ihan putkeen”, kun laki säädettiin.

– Ne noudattavat lakia, kun aikanaan tehtiin päätös säävarmoista verkoista. Me emme halua, että on isoja verkkokatkoksia, mutta emme halua sitä, että ihmisille tulee kohtuuttomia siirtohintojen korotuksia.

Kulmunin mukaan siksi on järkevää katsoa kerran vielä, onko muuta tapaa välttyä sähkökatkoksilta kuin kaivaa kaikki johdot maahan. Ministeriössä selvitetään, löytyisikö yksi ratkaisu aggregaattien käytöstä.

Jatkuvaa palautetta

Kulmuni kertoo saavansa jatkuvaa palautetta siitä, miksi sähkön siirtohinnat ovat niin korkeat. Siksi asiaan puututaan.

Kulmunin mukaan siirtohinnoissa on kyse on myös alueellisesta tasa-arvosta. Maaseutuyhtiöiden hinta on jopa kaksi kertaa kaupunkeja korkeampi.

Eniten jakeluverkkoalueiden verottomat hinnat ovat nousseet Itä- ja Etelä-Suomessa (ilman Uuttamaata), 40 prosenttia vuodesta 2010. Uudellamaalla hinta on noussut vain 15 ja lännessä runsaat 20 prosenttia.