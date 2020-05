Hallitus jatkaa neuvotteluja koronarajoitusten purkamisesta – Ohisalo pohti "kahden metrin yhteiskuntaa"

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan koronarajoitusten purkamista käsittelevissä neuvotteluissa ei ole asetelmia puolueiden välillä. Hän kommentoi asiaa saapuessaan Helsingin Säätytalolle jatkamaan neuvotteluja rajoitusten jatkosta.

– Kyse on vain siitä, että asioita on paljon, asiat ovat varsin hankalia ja kokonaisuus on iso. Kun käsittelemme asioita huolellisesti, siihen menee aikaa, Marin sanoi toimittajille Säätytalon portailla.

Marin sanoi, että hallitus käsittelee käytännössä kaikkia asetettuja rajoitustoimia. Hallitus neuvotteli asiasta eilen koko päivän, ja neuvotteluja jouduttiin jatkamaan tänään.

Marin ei arvioinut, kuinka kauan neuvottelut vielä kestävät.

– En pysty ennakoimaan, moneltako pääsemme maaliin ja saamme valmista, hän sanoi.

Ohisalo: Fyysistä etäisyyttä tulisi edelleen pitää

Myös useat muut ministerit sanoivat paikalle saapuessaan, että kyse on isosta kokonaisuudesta eikä sen käsittelyyn liity erimielisyyksiä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) muistutti, että rajoituksia voidaan joutua kiristämään uudelleen, vaikka niitä välillä päästäisiin höllentämään. Hän huomautti, että virus on olemassa Suomessa edelleen.

Ohisalo pohti esimerkiksi työntekoa varten "kahden metrin yhteiskuntaa", jotta normaaliin elämään voitaisiin palata.

– Ehkä perusviesti on edelleen ihan jokaiselle täällä asuvalle, että fyysistä etäisyyttä pitäisi edelleen pystyä pitämään, Ohisalo sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Hän toivoi päätösten syntyvän tänään mutta antoi ymmärtää, että myös neuvotteluiden venymiseen on varauduttu. Päätöksenteossa tehdään hänen mukaansa pitkiä päiviä.

– Meillä on tietysti tällä viikolla varattu muitakin aikoja, Haavisto sanoi.

Hallitus on käsitellyt koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi asetettuja rajoitustoimia kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmän raportin pohjalta. Hallitus asetti huhtikuun alussa Hetemäen johtaman valmisteluryhmän, jonka on määrä viitoittaa Suomen tie ulos koronakriisistä.

Pääministeri Marin luonnehti raporttia kattavaksi.

– Raportti on erittäin kattava, mutta se ei tietenkään poista sitä tosiasiaa, että hallitus on se taho, joka joutuu päätökset tekemään ja vastuun kantamaan, hän sanoi.

STT:n viikonloppuna haastattelema hallituslähde arvioi, että kirjastojen ja museoiden toimintarajoituksiin saattaa olla tulossa helpotuksia.