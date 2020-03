Hallitus kehottaa kuntia pidättäytymään päivähoitomaksujen perinnästä, jos lapsi hoidetaan kotona

Kaikkien vanhempien on mahdollista viedä lapsi päivähoitoon, jos tarve vaatii, sanoi opetusministeri Li Andersson (vas.) hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Koronavirustilanteeseen liittyvät hallituksen linjaukset päivähoidosta ovat herättäneet paljon kysymyksiä.

Anderssonin mukaan hallitus suosittelee hoitamaan varhaiskasvatusikäiset lapset kotona, mikäli se on mahdollista. Harkinnasta vastaavat perheet ja työnantajat.

– Pidämme toivottavana, että kunnat harkitsevat päivähoitomaksujen jättämistä perimättä lapsista, jotka hoidetaan nyt kotona. Näinkin kannustetaan kotihoitoon, Andersson sanoi.

Jyväskylän kaupunki on linjannut, että lasten jäädessä kotiin huoltajille myönnetään maksuhyvitys ennakkoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä. Kotiin jäämisestä on tärkeä ilmoittaa hoitopaikkaan. Ilmoitus tehdään sähköisesti TietoEdu-järjestelmässä.

Etäopetuksessa olevien lasten kouluruokailua kartoitettu kunnissa

Suomalaisen yhteiskunnan on tulevina viikkoina äärimmäisen tärkeää pitää huolta lasten hyvinvoinnista ja pärjäämisestä, vetoaa Andersson. Suomen kouluissa siirryttiin tästä päivästä alkaen etäopetukseen koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Andersson muistuttaa, että oppilashuollon palveluita voi järjestää tarvittaessa digitaalisesti. Monissa kunnissa on hänen mukaansa kartoitettu etäopetuksessa olevien lasten tarvetta kouluruokailuun. Tämä on tapa auttaa niitä lapsia, joille lämpimän ruoan saaminen kerran päivässä on ollut erityisen tärkeää.

Hallitus toivoo Anderssonin mukaan kuitenkin harkintaa, koska päämääränä on vähentää lasten välisiä kontakteja.