Hallitus kertoo rajapäätöksistä keskiviikkona – tiistain neuvotteluissa käsiteltiin epidemian ja testaamisen tilannetta

Hallitus kertoo tuoreista rajapäätöksistä ennakko-odotusten vastaisesti vasta keskiviikkona.

Hallitus aloitti asiaa koskevat neuvottelut Helsingin Säätytalolla viiden aikaan. STT:n tietojen mukaan neuvotteluissa käytiin myös perusteellisesti läpi epidemiatilannetta sekä käsiteltiin koronatestauksen tilaa.

Pitkälle iltaan venyneistä neuvotteluista ei lopulta tiedotettu tiistaina mitään. Säätytalolla päivystäneille toimittajille kerrottiin hieman ennen yhtätoista, että neuvottelut olivat tuolloin yhä kesken ja päätöksistä kerrotaan suunnitellusta poiketen keskiviikkona.

Viime päivinä puhuttanut testaaminen ei kuitenkaan ollut STT:n tietojen mukaan asialistalla päätös- tai linjausasiana. Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä Annika Saarikko sanoi kokoukseen saapuessaan haluavansa kuulla perusteellisen selvityksen siitä, miksi testaaminen on ruuhkautunut.

Esimerkiksi Helsingissä julkisella puolella testiin pääsemissä on useiden päivien viiveitä, samoin testaustulosten saamisessa.

Traficom valmistelee Skopjen-lentojen lopettamista

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoi neuvotteluihin saapuessaan, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistelee Skopjen-lentojen lopettamista virkapäätöksenä

Harakan mukaan Traficom kertoo asiasta itsenäisesti saatuaan valmistelun tehtyä. Harakan mukaan päätöksen tekemistä varten on selvitetty useita mahdollisuuksia. Myös oikeuskansleri Tuomas Pöystiä on kuultu asiasta.

– On todettu, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on toimivalta sillä edellytyksellä, että se saa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta ja mahdollisesti myös rajaviranomaisilta lausunnon, jonka pohjalta voi edetä. Tämä työ on nyt täydessä käynnissä, Harakka sanoi.

Harakka ilmoitti maanantaina tuovansa hallituksen neuvotteluun esityksen siitä, että Turun ja Skopjen väliset lennot katkaistaisiin väliaikaisesti. Hänen mukaansa viimeinen lento voisi saapua lauantaina 29. elokuuta.

Maanantaihin mennessä Pohjois-Makedonian pääkaupungista Skopjesta Suomeen tulleista matkustajista 41:llä on todettu koronatartunta. Tuorein lento Skopjesta Turkuun saapui tiistai-iltana.

STT ei tavoittanut Traficomin edustajaa kommentoimaan asiaa tiistaina.

Ohisalo: Ei loivennuksia riskimaarajaan

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi saapuessaan kokoukseen, että hallitus pitää kiinni aiemmasta rajasta matkustusrajoitusten määrittelylle. Matkustamisen riskirajana on käytetty 8–10:tä koronatapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

– Muistutan, että tämä on Euroopan tiukin säännös. Edelleen Suomen tautitilanne on Euroopan parhaita, ja olemme tehneet aika tiukkoja toimia, Ohisalo sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on aiemmin esittänyt rajan loiventamista taloussyiden vuoksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) osallistui kokoukseen etänä virka-asunnoltaan Kesärannasta lievien hengitystieoireiden vuoksi. Hän kertoi tiistaina käyvänsä koronatestissä. Marin on käynyt koronatestissä aiemmin kahdesti, ja molemmilla kerroilla testin tulos oli negatiivinen.