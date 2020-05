Hallitus kertoo uudesta yritystuesta, mediatietojen mukaan kokoluokka 500–600 miljoonaa euroa – suora lähetys kello 9

Hallitus kertoo tänään aamulla, millaisesta uudesta yritystuesta se on linjannut koronakriisin koettelemille yrityksille.

Hallitus järjestää kello yhdeksältä alkavan tiedotustilaisuuden, jossa on paikalla elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Voit seurata suoraa lähetystä tilaisuudesta tässä jutussa.

Yritystuesta linjattiin eilen illalla Helsingin Säätytalolla käydyissä neuvotteluissa. STT:n tietojen mukaan tukea saisi yritystä kohden 2 000–200 000 euroa. Tiettävästi tästä oli olemassa sopu hallituspuolueiden kesken jo ennen neuvotteluja. STT:n tietojen mukaan suoraa tukea voisi saada kahdelta kuukaudelta kiinteisiin kuluihin, eikä sitä tarvitsisi maksaa takaisin.

Summista kertoivat aiemmin myös ainakin Helsingin Sanomat ja MTV:n uutiset. Mediatietojen mukaan tukipaketti olisi kokonaisuudessaan 500–600 miljoonaa euroa.

Hallitus on jo aiemmin luvannut yrityksille tukea koronakriisiin vajaat 1,5 miljardia euroa. Vielä ei ole tiedossa, miten nämä tuet suhteutetaan uuteen yleistukeen.

Lisäksi eduskunnan päätöksellä suljetuille ravintoloille on luvattu 123 miljoonan euron arvoinen erillistuki, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Julkisuudessa esimerkiksi elinkeinoelämä on vaatinut ravintolatuen nostamista eduskuntakäsittelyn aikana.

Ravintolarajoitukset käsitellään vasta ensi viikolla

Hallitus keskusteli keskiviikkona myös siitä, kuinka ravintoloiden toimintaa säännellään sen jälkeen, kun ne saavat avata ovensa kesäkuun alusta lähtien. Asia on tarkoitus käsitellä ensi tiistaina.

Ravintoloiden toiminta voi jatkua 1. kesäkuuta, mutta niille on odotettu esimerkiksi aukioloaikoihin tai asiakasmääriin liittyviä rajoituksia. Myös sitä on julkisuudessa pohdittu, tulisiko ravintolat avata joillain alueilla aiemmin kuin toisilla sen perusteella, että epidemiatilanne on erilainen eri puolilla maata.

Myös erilaisten ravintoloiden tilanteet voivat poiketa toisistaan. Keskiviikkona neuvotteluiden alkaessa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi, että yökerhojen tilanne on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi kahviloiden.