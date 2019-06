Hallitus kiristää puhelinmyynnin ja pikavippien sääntelyä – Kuluttajavirasto ja Kuluttajaliitto vaativat asiakkaan etukäteistä suostumusta puhelinmarkkinointiin

Uusi hallitus jatkaa puhelin- ja kotimyynnin pelisääntöjen sekä muun muassa pikaluottojen markkinoinnin tiukentamista. Konkreettisia toimenpiteitä hallitusohjelmassa on kuitenkin vielä vähän.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Kuluttajaliitto vaativat, että puhelinmarkkinointiin saataisiin samanlainen opt-in-sääntely kuin sähköisessä suoramarkkinoinnissa. Se tarkoittaisi sitä, että kuluttajan tulisi etukäteen antaa suostumus puhelinmyynnin vastaanottamiseen.

– Puhelinmyynnin yhteydessä on paljon harhaanjohtavaa markkinointia, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa.

Hän toivoo voimaan myös rajoitusta, etteivät puhelun aikana tehdyt sopimukset astu voimaan. Tilauksista olisi tultava kirjallinen sopimus, jonka asiakas vahvistaa.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen puolestaan toivoo, että kotimyyntiin saataisiin aina kaupan peruuttamisoikeus.

Väänänen pitää myös tärkeänä kirjausta, että kuluttajansuojaa vahvistetaan myös palveluiden osalta.

Kokonaisuus miellyttää

Kokonaisuudessaan Väänänen ja Beurling-Pomoell ovat tyytyväisiä uuden hallitusohjelman kirjauksiin.

Väänäsen mukaan hallitusohjelmassa näkyvät hyvin kuluttajansuojaan liittyvät asiat.

– Monta hanketta on toki käynnistetty jo aikaisemmin, ja niitä mekin olemme ajaneet jo pidemmän aikaa. Mutta on hyvä, että niiden jatkotyöstä on kirjaukset hallitusohjelmassa.

Toiveissa kokonaiskulukatto pikavippeihin

Jo edellinen eduskunta aloitti pikaluottoihin liittyvät tiukennukset muun muassa korkokattoihin liittyen. Uusi laki tulee voimaan syyskuun alussa. Uudessa hallitusohjelmassa luvataan seurata lain toimivuutta ja ryhtyä lisätoimiin, mikäli ongelmia nähdään.

Kuluttajaliitto on katsonut, että esimerkiksi pikavippien mainonta tulisi kieltää kokonaan.

– Mutta katsomme, että myös mainonnan tuntuva rajoittaminenkin olisi tarpeellinen toimenpide, Beurling-Pomoell sanoo.

Hän myös toivoo, että pikavippeihin säädettäisiin kokonaiskulukatto, ei vain korkokattoa.

– Silloin poistettaisiin myös mahdollisuus kikkailla lainan kuluilla.

Viranomaisen toimivaltuuksia vahvistetaan

Kuluttaja-asiamies Väänänen on tyytyväinen myös kirjaukseen, että kuluttajaviranomaisen toimivaltuuksia ja sanktioita ongelmatilanteissa vahvistetaan. Osaltaan kirjaus liittyy oikeusministeriössä parhaillaan valmistelussa olevaan EU:n CPC-asetukseen, joka tehostaa kuluttajaviranomaisten yhteistyötä.

Lakiin on tulossa muun muassa kuluttajaviranomaiselle oikeus hakea seuraamusmaksua markkinaoikeudelta muista kuin vähäisistä rikkomuksista.

Väänänen ottaa esiin myös hallitusohjelman maininnan sosiaalisen luototuksen mahdollisuuden selvittämisestä koko maassa.