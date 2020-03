Hallitus listasi poikkeukselliset rajoitukset koronaepidemian hillitsemiseksi: Rajat suljetaan, kaikki koulut kiinni

Koulut siirtyvät etäopetukseen. Kirjastot, kulttuurikohteet ja liikuntapaikat menevät kiinni. Yli 10 ihmisen julkiset kokoontumiset kielletään. Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään.

Hallitus ilmoitti maanantaina poikkeuksellisista toimista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kaikki linjaukset ovat voimassa kuukauden eli toiseen pääsiäispäivään 13. huhtikuuta asti.

Toimien tavoitteena on suojata koronavirukselta etenkin riskiryhmiä, kuten vanhuksia. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan nyt pitää välttää hakeutumista muiden ihmisten seuraan oleilemaan.

– Suomalaiset ihmiset saavat ja voivat huomennakin käydä ulkoiluttamassa koiraa, käydä puolisonsa kanssa kävelyllä, voivat istahtaa puistonpenkille, voivat odottaa joukkoliikennevälineen saapumista, voivat käydä ruokakaupassa, apteekissa ja toimia elämässään sillä tavalla, että he voivat oman hyvinvointinsa turvata, Marin selvensi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hallitus on koonnut viiden miljardin euron rahoituspaketin koronavirusepidemian takia, kertoi valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.). Siihen liittyy 100 miljoonan euron lisätalousarvio.

Marin: "Suomi kyllä pärjää"

Toimet nojaavat valmiuslakiin, jolla voidaan rajoittaa kansalaisten oikeuksia, jos se on välttämätöntä väestön suojelemiseksi. Hallitus antaa laista käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina.

– Tiedämme, että nyt ollaan kajoamassa ihmisten normaaliin arkeen, mutta se tehdään siksi, etteivät ihmiset kärsisi tästä epidemiasta, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Valmiuslaissa on määritelty erilaisia poikkeusoloja, joissa se voidaan ottaa käyttöön. Yksi niistä on laajalle levinnyt tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on.

Marin vakuutti, että vaikka olot ovat poikkeukselliset ja elämässä joudutaan sietämään epämukavuutta ja epävarmuutta, suomalaiset tulevat yhdessä pärjäämään.

– Me tulemme yhdessä ihmisinä pitämään huolta siitä, että huomiomme riskiryhmät, pidämme huolta että ihmisten terveys on meille ensisijainen asia ja Suomi kyllä pärjää, hän sanoi.

Presidentti Sauli Niinistö vetoaa välittämään toisista poikkeuksellisena aikana.

– Nähdyt esimerkit naapuri- tai läheisavusta ovat rohkaisevia ja kannustavia, Niinistö kirjoitti presidentin verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessa.

Rajojen sulkeminen ei pysäytä työ- ja paluumatkaajia

Suomi aloittaa valmistelun rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla. Tämä tarkoittaa matkustaja- ja henkilöliikenteen keskeyttämistä niin pian kuin mahdollista. Työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi Ruotsiin ja Norjaan sallitaan. Myös tavaraliikenne jatkuu.

Muutokset eivät siis tarkoita rajojen täyttä sulkemista. Rajavartiolaitoksen viestintäjohtaja Kati Lepojärvi sanoo, että tarkemmat tiedot muutoksista ja niiden aikataulusta julkistetaan tiistaina, kun hallitus on antanut valmiuslain asetuksen eduskunnalle.

– Yleisesti voi sanoa, että rajoitukset kohdistuvat etenkin vapaa-ajan matkustajaliikenteeseen. Työmatkaliikennettä ja tavaraliikennettä on määrä turvata, Lepojärvi sanoi STT:lle maanantai-iltana.

Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta ulkomailta. Palaajat ohjataan kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Lue tästä kaikki hallituksen listaamat toimenpiteet:

1. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

2. Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

3. Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

4. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

5. Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

6. Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

7. Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

8. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

9. Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

10. Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

11. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

12. Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

13. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

14. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

15. Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

16. Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

17. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

18. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

19. Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.