Hallitus neuvottelee yritystuista, Vihriälän työryhmän malli yleistuesta esillä

Hallitus on aloittanut Säätytalolla neuvottelut yritystuista ja niiden oikeudenmukaisesta jakamisesta talousahdinkoon ajautuneille yrityksille. Neuvottelujen jälkeen hallitus pitää tiedotustilaisuuden, jonka aika ilmoitetaan myöhemmin.

Haussa on uusia tukimalleja, jotka mahdollisesti täydentäisivät nykyisiä tukia. Oman ehdotuksensa eräänlaisesta yleistuesta on hallitukselle antanut työryhmä, jota johtaa työelämäprofessori Vesa Vihriälä.

Tiettävästi mallissa yrityksille korvattaisiin suorana tukena osa niiden kiinteistä kuluista ja henkilöstökuluista sen perusteella, miten ne ovat menettäneet liikevaihtoa koronaepidemian vuoksi. Helsingin Sanomat kertoi tarkemmin mallista eilen.

Vihriälä painottaa STT:lle, että malli on vain ehdotus, jonka käytännön toteutuksen ratkaisevat työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö. Hänen mukaansa kaikki erilaisten tukien suunnittelijat joutuvat askaroimaan yhtäältä nopeusvaatimuksen ja toisaalta tukien oikein kohdentumisen kanssa.

Vihriälän mukaan tuen on pakko olla sapluunamainen, jotta se olisi nopea. Nopeusvaatimus tekee mahdottomaksi sen, että olisi joku monimutkainen hallinnollinen prosessi, jonka kautta tukia myönnettäisiin ja joka auttaisi varmistamaan, että tuki menisi juuri oikeaan kohteeseen.

– Tästä seuraa, että kun se on yksinkertainen, siinä väistämättä tulee huteja myöskin. Silloin aina joku sellainen saa tukea, joka ei sitä välttämättä tarvitsisi ja sitä jää vaille sellainen, joka sitä kovasti tarvitsisi. Se mistä me olemme keskustelleet on tavallaan ollut yritys sovittaa näitä yhteen, Vihriälä sanoo.

Myös ravintolatuki asialistalla

Julkisuudessa on kovasti arvosteltu sitä, että ely-keskusten ja Business Finlandin kautta ohjatut yritystuet kohdistuvat enimmäkseen uudistamishankkeisiin eivätkä esimerkiksi tilojen vuokriin tai palkkojen maksuun, jotka ovat monessa yrityksessä akuutein ongelma.

Valtion yritystukia jakavien Business Finlandin ja ely-keskusten kriteerejä ollaan tiettävästi muuttamassa siten, että tukien kohdentamisessa painottuu nykyistä enemmän koronaviruksesta johtuva taloudellinen tilanne.

Myös ravintoloille kaavaillusta erillisestä tuesta on määrä keskustella tänään.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoi neuvotteluihin mennessään toimittajille, että ravintoloille myönnettävään tukeen pitäisi saada selvyys lähipäivinä, sillä päätös ravintoloiden sulkemisesta on tehty jo kolme viikkoa sitten.

Kun eduskunta hyväksyi ravitsemisliikkeiden sulkemisen asiakkailta väliaikaisesti, se piti välttämättömänä kiellon aiheuttamien menetysten kohtuullista kompensoimista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kaavaillut ravintoloille yli 150 miljoonan euron suuruista kaksiosaista tukipakettia. STT:n tietojen mukaan tuen suuruudesta on kuitenkin eri näkemystä valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välillä.

Valtiovarainministeriössä pidetään tiettävästi tukea TEMin esittämässä muodossa eriarvoisena verrattuna muihin palvelualan yrityksiin, joihin korona on iskenyt.

Marin palasi normaalisti töihin

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on palannut tänään normaalisti töihin, kun hänelle tehty koronavirustestitulos oli negatiivinen.

Marin jäi eilen varotoimenpiteenä etätöihin Kesärannan virka-asunnossaan. Syynä on se, että Kesärannassa on viime viikon lopulla työskennellyt henkilö, jonka lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä todettiin toissa päivänä koronavirustartunta.

Kyseinen henkilö ei ole Kesärannassa työskennellessään kohdannut pääministeriä, hänen perhettään eikä pääministerin esikuntaa.